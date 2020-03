Wein auch in Krisenzeiten: Lauffener Weingärtner eG und Käsbergkeller Mundelsheim bieten kostenfreien Lieferservice an

Lauffener Weingärtner eG und Käsbergkeller Mundelsheim bieten kostenfreien Lieferservice an

Die Lauffener Weingärtner eG bietet für ihre Kunden im Umkreis von Lauffen und Mundelsheim von Montag (23. März) an einen Lieferservice an. Nach der im Zuge der neuen Corona-Verordnung erfolgten Schließung der Verkaufsstellen und Warenausgaben in Lauffen am Neckar und in Mundelsheim stellt Württembergs innovativste Weingärtner-Genossenschaft damit die Versorgung der Weinliebhaber sicher. „Auch wir werden alles tun, um mitzuhelfen, die Ausbreitung der Corona-Pandemie zu stoppen und zu verhindern. Deshalb können unsere Kunden von zuhause aus Wein bestellen, der ihnen dann frei Haus geliefert wird“, erklärt Marian Kopp, der Geschäftsführende Vorstand der Katzenbeißer-WG, den Service. Der kostenlose Lieferservice gilt ab einer Bestellung von 12 Flaschen Wein und in einem Umkreis von 15 km, gerechnet von den Standorten Lauffen und Mundelsheim.

Wein auch in Krisenzeiten

Natürlich sind die Lauffener und Mundelsheimer Weine weiterhin im Lebensmittel-Einzelhandel bundesweit erhältlich. Freunde der Weine aus Lauffen und Mundelsheim können diese wie bisher auch im Online-Shop unter shop.lauffener-wein.de bestellen. „Diese Möglichkeit wurde seit Ausbruch der Corona-Pandemie bereits von vielen unserer Kunden genutzt“, berichtet Marian Kopp.