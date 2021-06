Leingarten erhält klimafreundliche LED-Beleuchtung von ZEAG

Im Auftrag der Stadt Leingarten stellt die ZEAG Energie AG im Rahmen einer Sanierungsmaßnahme das Beleuchtungsnetz komplett auf energieeffiziente LED-Leuchten um. Bereits 2019 hatte die ZEAG den Betrieb und die Wartung des Straßenbeleuchtungsnetzes in Leingarten übernommen.

Die neuen LED-Straßenbeleuchtungen sind deutlich energieeffizienter und gewährleisten neben einer erhöhten Verkehrssicherheit zugleich einen Schutz der Flora und Fauna. Denn: »An Fuß- und Radwegen funktioniert die Steuerung bedarfsgerecht, das heißt, dass die Laternen an Gehwegen nur bei Bedarf in Betrieb sind. Die Beleuchtungen kommunizieren untereinander – wird eine Bewegung registriert, schalten sich alle Laternen in der Straße automatisch ein«, sagt Tim Vogelmann, Teamleiter Infrastruktur-Dienstleistungen der ZEAG. Die LED-Laternen seien so angelegt, dass sie in breiten Kegeln die Wege im unteren Halbraum beleuchten und kein überflüssiges Licht nach oben emittieren. Dadurch wird der Lichtverschmutzung entgegengewirkt. Und: »Die neuen Laternen erzeugen einen regelrechten Lichtteppich auf der Straße, der zu einer erhöhten Verkehrssicherheit beträgt.«, weiß Vogelmann.

Die energieeffizienten LED-Beleuchtungen sind auf 100.000 Brennstunden angelegt, was etwa 20 Jahren entspricht. Wartungsarbeiten sind dadurch deutlich reduziert. Bürgermeister Ralf Steinbrenner freut sich: »Das ist ein wichtiger Schritt im Rahmen unserer Nachhaltigkeits-Strategie in Leingarten.«

Die Stadt hat mit Unterstützung der ZEAG eine Förderung über 20 Prozent der Gesamtmaßnahme über das Bundesumweltministerium in das Projekt einbringen können. Im Rahmen der Förderung wurden nun auch die Fußgängerüberwege erneuert, die das Landratsamt betreibt. »Damit erhalten wir einen echten Zusatznutzen. Denn die Sanierung dient gleichzeitig der Verbesserung der Verkehrssicherheit und Steigerung der Lichtqualität an den beleuchteten Zebrastreifen«, so Steinbrenner.

Auch für Franc Schütz, Vorstand der ZEAG Energie AG, steht der Beitrag zum Klimaschutz im Vordergrund: »Bei insgesamt rund 2.000 Leuchten macht die technische Umstellung von rund 1.400 Leuchtstellen schon richtig etwas aus: Die Stadt Leingarten vermeidet damit jedes Jahr rund 3.300 Tonnen CO 2 und reduziert damit ihre Emissionen beim Licht um rund 70 Prozent – und spart gleichzeitig Strom.«

Gerade dem Schutz der Fauna, insbesondere der Insekten, kommen die neuen Beleuchtungen zugute. Studien hätten gezeigt, dass Insekten deutlich weniger auf LED-Licht reagieren als auf herkömmliche Beleuchtungen, weiß Tim Vogelmann. »Außerdem werden die LEDs nicht heiß, sodass für Insekten nicht die Gefahr besteht zu verbrennen. Ferner haben die Beleuchtungen kein offenes Gehäuse, in dem sich Insekten verfangen könnten.« Dadurch, dass viele der Leuchten bedarfsgerecht gesteuert sind, würden sich Tiere in der Nacht nicht durch unnötiges Licht gestört fühlen.

Insgesamt umfasst die Maßnahme über 1.400 Leuchten, was rund 72 Prozent des gesamten Bestands umfasst. Nach dem Ausbau, der Anfang 2022 abgeschlossen sein soll, wird das Beleuchtungsnetz von Leingarten komplett auf LED-Technologie umgestellt sein.

Die ZEAG Energie AG sorgt in Leingarten seit zweieinhalb Jahren dafür, dass die Straßen und Gehwege zuverlässig beleuchtet sind. Neben einer regelmäßigen Wartung und Inspektion aller Leuchten und Tragsysteme erbringt die ZEAG weitere Dienstleistungen wie eine 24-Stunden-Störungsbereitschaft und eine damit verbundene etwaige Schadensabwicklung, individuelle betriebswirtschaftliche und technische Beratungsleistungen, die Dokumentation aller Betriebsmittel sowie eine effektive Materialvorhaltung. »Und mit den neuen LED-Leuchten können wir zusätzlich einen Beitrag zum Nachhaltigkeitsprogramm in Leingarten leisten«, so Franc Schütz.