Heilbronner Lichterfest feiert erfolgreiches Revival

Es war mit großer Vorfreude erwartet worden: das erste Lichterfest seit 2009 in Heilbronn am Neckar. Rund 50.000 Besucher fanden trotz vieler Konkurrenzveranstaltungen in der ganzen Region den Weg an das Heilbronner Neckarufer.

"Wir sind total begeistert von der Stimmung, die wir drei Tage lang am Neckarufer erlebt haben“, fasst Steffen Schoch seinen Eindruck am Sonntagabend zusammen. Der Geschäftsführer der veranstaltenden Heilbronn Marketing GmbH (HMG) blickt euphorisch in die Zukunft: „Das Lichterfest ist es definitiv wert wieder fest in den Heilbronner Veranstaltungskalender aufgenommen zu werden“. Auch wenn der Freitag durch den Regen zwischen 20 und 22 Uhr einen feuchten Auftakt bereitete, sind die Veranstalter rundum zufrieden. „Es war viel los, ohne dass es zu eng geworden wäre, perfekt für eine gute Stimmung“, bilanziert Schoch. Selbst am Freitag seien nach dem Dauerregen erstaunlich viele Menschen an das Neckarufer geströmt, um dort noch das illuminierte Ufer zu erleben und die spektakuläre Lasershow zu sehen.

Wie bei einem großen Stadtfest haben Menschen jeden Alters und aller Kulturen in Heilbronn bis spät in die Nacht gemeinsam gefeiert. „Bei den Lasershows kamen alle zusammen und haben gemeinsam diesen Höhepunkt des Lichtspektakels am Neckar genossen, auch viele Kinder waren noch mit dabei“, berichtet der Geschäftsbereichsleiter Event von der HMG, Michael Müller.

Die Gastronomen sprachen am Samstagabend von Rekordumsätzen und zogen vereinzelt Vergleiche zur Bundesgartenschau 2019. Rund 3.000 zusätzliche Sitzplätze in der Außengastronomie am Neckar wurden durch das Lichterfest geschaffen, sowohl die Bestandsgastronomie als auch die zusätzlichen gastronomischen Angebote wie der Wein- oder Craftbeergarten waren bis 0 Uhr voll besetzt. Um 1 Uhr schlossen die Stände und Angebote des Lichterfests am Freitag- und Samstagabend, in die Bestandsgastronomie wurde auch länger gefeiert.

Der Sonntag mit seinem Programm für Familien bildete den Abschluss dieses Heilbronner Fests, das alle ansprechen will und alle zusammenführen möchte. Auf der Neckarbühne fand organisiert von der städtischen Stabsstelle für Partizipation und Integration ein multikulturelles Programm mit internationalen Künstlern statt.