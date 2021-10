Lichterzauber mit Nightshopping in Heilbronn

Am Freitag, 29. Oktober findet das erste Nightshopping in diesem Jahr statt. Beim VR Bank Lichterzauber Heilbronn wird die gesamte Innenstadt mit Lichteffekten, Feuerkünstlern und Aktionen rund um das Thema Illumination in Szene gesetzt.

Die Heilbronner Händler setzen mit Leucht-Kegeln Akzente und haben bis 22 Uhr geöffnet.

Licht-Installationen

Bildprojektionen auf Gebäuden rund um den Kiliansplatz lassen die Besucher dort in bunte Welten eintauchen. Das zentrale Gebäude am Platz, die Kilianskirche, wird durch Licht inszeniert sein. Verschiedene leuchtende Deko-Elemente werden auf dem Platz selbst wie eine leuchtende Ausstellung für Staunen sorgen. Auch das Rathaus wird in das Beleuchtungskonzept aufgenommen. Rot, Weiß, Blau – in den Stadtfarben wird es in besonderem Glanz erstrahlen.

Feuershow, Stelzenläufer und Leuchtskulpturen

Auf dem Marktplatz zeigen zwischen 19 und 21:30 Uhr jeweils zur vollen und halben Stunde Feuerkünstler ihre faszinierenden Shows. Leuchtende Stelzenläufer werden durch kleine Inseln mit Leuchtskulpturen in den Fußgängerzonen ziehen.

Einzelhandel

Die Läden der Heilbronner Innerstadt haben an diesem Freitagabend bis 22 Uhr geöffnet. Mit besonderen Aktionen, Service und teilweise eigenen Leucht-Kegeln vor ihren Geschäften senden sie an diesem Abend einen Willkommensgruß an die Kunden.

Gastronomie

Zur Stärkung zwischendurch gibt es neben der festen Gastronomie der Heilbronner Innenstadt auch auf dem Kiliansplatz ein kleines Angebot an Ständen mit Speisen und Getränken „to go“.

