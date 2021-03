Lieferdienste während Corona – David gegen Goliath

Für die einen der große Gewinn, für die anderen die letzte Überlebenschance: Kaum eine Dienst-leistung hat während der Corona-Pandemie mehr an Wichtigkeit gewonnen als Lieferdienste. Doch während lokale Gastronomen versuchen, durch diese Angebote dem herben Umsatzverlust ­entgegenzuwirken, profitieren große Ketten wie Lieferando finanziell von dem Lockdown. Die ­Bedingungen und Methoden des Liefergiganten werden allerdings kontrovers gesehen – und könnten sogar der Gastronomie nachhaltig schaden.

Mit nur wenigen Klicks zum leckeren Sushi-Menü oder zum Burger mit Pommes und Salat – gerade während der Lockdown-Zeit, während Restaurants und Gastronomie nach wie vor zwangsweise geschlossen bleiben, ist die Nutzung von Lieferdiensten rapide angestiegen. Der große Gewinner: Lieferando. Die Zahl der Bestellungen bei dem Liefergiganten stieg im vergangenen Jahr um rund 38 Prozent an. Pro Monat wird geschätzt zehn Millionen Mal über das Portal bestellt. Die Konkurrenz, beispielsweise Foodora oder Lieferheld, wurden aufgekauft. Die Marktdominanz von Lieferando ist nicht mehr zu stoppen. »Wenn es um größtmögliche Reichweite geht, kommt man an Lieferando einfach nicht vorbei«, bestätigt auch Ergjan Terzici, Geschäftsführer des Heilbronner Gastronomie-Angebotes »Die Sattmacher«. Der Zusammenschluss der Gastronomen Hans im Glück, Wohnzimmer sowie die Ghostkitchens Three Amigos, Lina‘s Pinsa und Nino´s Pizza & Pasta bieten ihre Speisen sowohl auf ihrer eigenen Website als auch über Lieferando an. »Wir holen uns damit das beste aus beiden Welten. Für uns war die Zusammenarbeit also eine Selbstverständlichkeit«, so Terzici.

Immer wieder wird in diesem Zusammenhang allerdings Kritik an den Bedingungen und dem Geschäftsmodell von Lieferando deutlich. Für die Lieferung einer Bestellung kassiert die Lieferplattform 30 Prozent des Bons vom Restaurant, für eine Order, die der Kunde selbst abholt, sind es 13 Prozent. »Wir haben Anfang April Kontakt zu Lieferando aufgenommen und uns das Angebot angsehen, jedoch umgehend davon wieder Abstand genommen«, erklärt Tanja Calce, Betreiberin des veganen Heilbronner Restaurants »Velo«. Für lokale Anbieter sei die Lage aktuell so schon schwer genug, »da dann noch einen zweistelligen Prozentbereich vom Umsatz für die Leistung abzugeben, finden wir zweifelhaft.«

Auch die Behandlung der Lieferando-Fahrer wird kontrovers diskutiert: Ein ehemaliger Fahrer, der lieber anonym bleiben möchte, äußert gegenüber MORITZ: »Es war konstanter Druck bei mehr als mäßiger Bezahlung.« Regelmäßig habe er sich beobachtet und kontrolliert gefühlt »und damit bin ich nicht alleine, das weiß ich.« Einen weiterer Kritikpunkt stellen die Pläne von Lieferando dar, zukünftig mehr so genannte »Ghostkitchens« einzurichten, die ausschließlich für die Zubereitung von Mahlzeiten nur mit Lieferung zuständig wurde. Hier sehen viele lokale Gastronomen die Gefahr, dass dem Restaurantgeschäft auf diese Weise nachhaltig geschadet wird.

»Für uns ist Lieferando ein Baustein, um mehr Leute zu erreichen«, schildert Ergjan Terzici. Das Geschäft der Sattmacher laufe mittlerweile zu 50 Prozent über Lieferando, zu 50 Prozent über die eigene Website. So oder so vermutet er, dass sich die lokale Gastronomie nach Corona verändern werde. »Die Leute haben gelernt, dass man nicht nur Pizza, sondern auch hochwertige Gerichte auch nach Hause geliefert bekommen kann. Corona war da letztlich nur ein Beschleuniger.« Er ist aber überzeugt: »Den Restaurantbesuch vor Ort kann das nicht ersetzen.«