Little Pinguin im Porträt – Bereits fünf Testzentren in der Region

Das Unternehmen »Little Pinguin Management IDE UG« hat sich in der Corona-Krise zu einem engagierten Dienstleister entwickelt: Bereits fünf Schnelltestzentren hat das in Ellhofen ansässige Unternehmen in Kooperation mit Gemeinden und Parnerunternehmen aufgebaut. Little Pinguin verkauft außerdem Schnelltests, Schutzausrüstung, Masken oder Luftentkeimer an Unternehmen, Kommunen und Betriebe der öffentlichen Hand, Vereine und Privatpersonen.

Im März 2021 fiel der Startschuss: In der Weinsberger Hildthalle eröffnete Little Pinguin das erste Schnelltestzentrum. Seither ist viel passiert: »Es hat sich schnell herumgesprochen, wie gut die Organisation funktioniert und wie gut das Schnelltestzentrum angenommen wird. Daher sind weitere Gemeinden auf uns zugekommen und haben uns die Zusammenarbeit angeboten«, erklärt Prokurist Michael Wieland.

Schnelltestzentren

Little Pinguin ist Teil der MORITZ-Unternehmensgruppe und hat sich zu einem vielseitigen Dienstleistungsunternehmen entwickelt. »Wir haben uns innerhalb kürzester Zeit ein breites Fachwissen erarbeitet und unser Know How aus dem Eventbereich nutzen können«, erklärt Wieland. So sei es relativ schnell möglich gewesen, den Aufbau von Schnelltestzentren voran zu treiben. Insgesamt betreibt Little Pinguin, teilweise gemeinsam mit Kooprationspartnern, aktuell neben dem Schnelltestzentrum in Weinsberg noch vier weitere in Bretzfeld, Obersulm, Kupferzell und Neuenstein. Bei den Eröffnungen waren zumeist auch die Bürgermeister der Kommunen zugegen, die das Testangebot gerne in Anspruch nahmen. Weinsbergs Bürgermeister Stefan Thoma ließ sich gleich als einer der Ersten testen. »Wir sind alle sehr froh über das Engagement der Falken Apotheke und der Firma Little Pinguin«, erklärte er anschließend. »Die Stadt selbst hätte das nicht leisten können, da wir nicht das Personal für ein Testzentrum stellen können – vor allem nicht zu den hier angebotenen Öffnungszeiten.«

»Wir legen Wert auf allerhöchste Qualität. Unsere Testzentren zeichnen sich durch höchste Hygienestandards und großzügig gebaute Testkabinen aus«, erklärt Michael Wieland. Die Kabinen werden nach jedem Test desinfiziert. Das gesamte Testpersonal wurde umfassend vor Ort von medizinischem Fachpersonal geschult und trägt Schutzkleidung, Masken, Visiere und Hygienehandschuhe. Die Besucher können sich also sicher sein, dass die Testung unter absolut professionellen und sterilen Rahmenbedingungen erfolgt. Die eingesetzten Schnelltests weisen höchste Zuverlässigkeit auf. Die Probeentnahme kann im vorderen Nasenbereich, im Rachen oder - vorwiegend bei Kindern - über Speichelsammlung auch im Mundbereich, ähnlich wie bei einem Lolly, erfolgen. Es wird ein moderner, sogenannter 3in1 Test verwendet.

Kostenloser Bürgertest

Das Schnelltestzentrum Weinsberger Tal

Anmelden kann man sich für den kostenlosen Bürgertest bequem online über die entsprechende Internetseite des Schnelltestzentrums oder telefonisch per Hotline. Mit der Terminbuchung entfallen Wartezeiten vor Ort: Man kommt zum vereinbarten Termin, wird sofort getestet und kann bereits nach wenigen Minuten wieder gehen. Das Ergebnis erhält man nach 15 Minuten per App und kann es als Dokument digital vorlegen oder zur Vorlage ausdrucken.

Bei der Eröffnung des Schelltestzentrums in Weinsberg (v.l.) Michael Wieland (Little Pinguin), Weinsbergs Bürgermeister Stefan Thoma und Bert Leisterer (Falken Apotheke Weinsberg)

Die Zentren in Weinsberg, Obersulm und Bretzfeld sind täglich geöffnet. In Neuenstein und Kupferzell wird an drei bzw. vier Tagen in der Woche getestet. Alle Testzentren liegen nicht weit voneinander entfernt, sodass man bequem auf ein anderes ausweichen kann, sollte das Zeitfenster woanders besser passen.

Test-Angebote für Firmen

Firmen, die einen Schnelltest ihrer Mitarbeiter wünschen, haben die Möglichkeit, auch außerhalb der Öffnungszeiten Termine zu buchen. Auf Anfrage können mit dem mobilen Einsatzteam auch Schnelltests bei Unternehmen / Schulen etc. vor Ort vereinbart werden. Interessenten wenden sich telefonisch oder per E-Mail direkt an Little Pinguin.

Händler für Masken und Schnelltests

Little Pinguin bietet als Groß- und Einzelhändler diverse Hygieneprodukte für Unternehmen und Endverbraucher an. Auf der Seite www.wunschmasken.de oder www.schnelltest-dealer.de findet man ein breites Produktangebot: Schnelltests, Laientests, Medizische Masken und FFP2-Masken. Beim Angebot mit Masken geht man auch auf modische Trends ein. »Besonders beliebt sind farbige FFP2-Masken, die wir in acht verschiedenen Farben von pink bis blau anbieten« weiß Geschäftsführer Ingo Eckert.

»Seit Testpflicht besteht, ist der Bedarf an Schnell- und Laientests sprunghaft gestiegen« berichtet Eckert. »Wir haben rechtzeitig reagiert und haben eine große Auswahl an Produkten auf Lager, sind also jederzeit lieferfähig«. Das wissen die Kunden zu schätzen. Heute bestellt, morgen ausgeliefert. Die Produkterfahrung, die auch über die eigenen Schnelltestzentren in der Praxis gesammelt wird, hilft den Kunden bei der Beratung weiter.

Im Angebot von Little Pinguin finden sich auch die von der Bundesregierung empfohlene Luftentkeimer, die sowohl in Privathaushalten als auch in Unternehmen, im Gesundheitswesen, bei Friseuren oder in der Gastronomie zum Einsatz kommen. Das Coronavirus wird hauptsächlich über Aerosole übertragen, die mittels UVC-Licht, also ohne jeglichen Einsatz von Chemikalien, beseitigt und unschädlich gemacht werden. Bakterien und Viren haben damit keine Chance mehr.

Little Pinguin bietet alle Produkte auch im Shop an, so kann man unabhängig von Geschäftszeiten bestellen. Natürlich kann man alles auch per E-Mail oder telefonisch ordern und sich vor dem Kauf entsprechend fachkundig beraten lassen. Unter Telefon 07134-5260-555 findet man immer ein offenes Ohr.

Little Pinguin Management IDE UG Brücklesäckerstr. 4, 74248 Ellhofen

Fon: 07134-5260-555

Email: kontakt@lpug.de

Shop unter: www.lpug.de