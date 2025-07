Megaprojekt KI-Campus nimmt Gestalt an

IPAI hat die Weiterentwicklung seines künftigen KI-Quartiers in Heilbronn vorgestellt. Auf dem 30 Hektar großen Gelände im Areal Steinäcker entsteht ab Ende 2025 ein Campus für mehr als 5.000 Menschen, die an der Entwicklung und Anwendung Künstlicher Intelligenz arbeiten werden. Ziel ist ein Ort, der durch moderne Architektur und zukunftsfähige Materialien den Austausch und die Zusammenarbeit fördert – zentrale Voraussetzungen für innovative KI-Technologien. »Wir freuen uns, einen weiteren wichtigen Meilenstein für IPAI erreicht zu haben«, sagt CEO Moritz Gräter. Mit den neu präsentierten Entwürfen gehe man einen weiteren Schritt, »unsere Vision von IPAI als dem europäischen Zukunftsort für KI-Anwendung zu realisieren.«

Herzstück des Campus ist ein Kommunikationszentrum mit über 20.000 m² Fläche. Die spiegelnde Glasfassade steht für Offenheit und Wandel. Ergänzt wird dies durch ein Reallabor mit 10.000 m² für praxisnahe KI-Erprobung – ausgestattet mit Werkstätten, Schulungsräumen und einem Beta-Rechenzentrum. Nachhaltigkeit spielt eine zentrale Rolle: Das Start-Up & Innovation Center setzt auf Holzbauweise, Photovoltaik und begrünte Flächen. Alle Gebäude folgen dem gemeinsamen Leitbild: »technologisch fortschrittlich, architektonisch eigenständig, vielfältig und konsequent auf Interaktion, Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit ausgerichtet«, so Gräter.

Für den Campus strebt IPAI die höchste DGNB-Zertifizierung in Platin an. Auch eine WiredScore-Auszeichnung für digitale Infrastruktur ist geplant. Gräter betont: »Die Gebäude stehen exemplarisch für unseren Anspruch, Künstliche Intelligenz in einem offenen, zukunftsfähigen Rahmen zu entwickeln und anzuwenden.« Die ersten Gebäude sollen Ende 2027 bezugsfertig errichtet sein.

Um den neuen KI-Hotspot mit der Heilbronner Innenstadt zu verknüpfen, plant die Stadt Heilbronn ein weiteres, überaus ambitioniertes Projekt: eine Seilbahn als Teil des öffentlichen Nahverkehrs. Erste Vorplanungen sehen vor, dass die Seilbahn auf einer rund 4,7 Kilometer langen Strecke mit fünf Stationen von der Innenstadt Richtung Norden fährt. Startpunkt soll eine Fläche vor dem Experimenta-Parkhaus in direkter Nähe zum Hauptbahnhof. Weitere Stationen seien dann der Bildungscampus West, der Zukunftspark Wohlgelegen, ein Park & Ride-Parkplatz auf Höhe des Friesland/Campina-Areals und der neu entstehende Innovationspark Künstliche Intelligenz (IPAI) im Areal Steinäcker. In 14 Minuten soll man bis zum IPAI gelangen, in der gleichen Zeit zurück in die Innenstadt. Es sind 77 Gondeln mit Platz für jeweils bis zu zehn Personen vorgesehen. Insgesamt können maximal 1.500 Personen pro Richtung und Stunde mit der Seilbahn fahren. Über Wohngebiete sollen die Seilbahngondeln dabei nicht geführt werden, sondern nur über öffentliche und Gewerbeflächen. Oberbürgermeister Harry Mergel sieht in dem Projekt »eine große Chance, Heilbronn als Zukunftsstadt weiterzuentwickeln.« Mergel betont: »Mit dem flächensparenden und klimaschonenden Konzept könnte unsere Stadt bundesweit eine innovative Vorreiterrolle im Bereich Mobilität einnehmen.« Über die Kosten hält sich die Stadt allerdings bislang bedeckt, das Projekt befinde sich noch in einem frühen Planungsstadium, über Fördermittel werde mit Bund und Land geredet.

Noch existieren sowohl die Seilbahn als auch der KI-Campus nur auf dem Papier sowie in aufwendigen Visualisierungen. Doch das Ziel ist klar: Heilbronn soll in der Weltliga der Künstlichen Intelligenz ganz vorne mitspielen. Das Projekt ist europaweit einzigartig – entsprechend sind nun alle Blicke auf den Baustart der IPAI in diesem Jahr gerichtet. CEO Moritz Gräter freut sich über das große Interesse: » Insbesondere mit den regionalen Akteuren wie der 42 und den Campus Founders, aber auch der Stadt Heilbronn sind wir eng vernetzt und haben viel positiven Zuspruch bekommen. Man merkt, dass der Wille da ist, gemeinsam etwas Tolles zu gestalten.« In seinen Augen werde KI langfristig ein fester Bestandteil des Alltags sein und die Gesellschaft auf verschiedenen Ebenen beeinflussen – »und Heilbronn ist ganz vorne mit dabei.«