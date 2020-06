Der Jugendförderverein des FC Union Heilbronn, »Anpfiff Heilbronn«, freut sich auf einen motivierten Neuzugang: Mit Martin Lanig unterstützt fortan ein Ex-Profi mit Ideen und Tatkraft die Jugendarbeit. Dietmar Pfähler, 1. Vorsitzender des von der Dieter-Schwarz-Stiftung finanzierten Vereins, zeigt sich hocherfreut: »Es ist wunderschön, wenn wir kompetente Mitarbeiter kriegen ­– jetzt sind wir ein echtes Wonder-Team!« Gelobt wurde auch die bisherige Arbeit unter Dominik Hager, langjähriger Spieler bei der Union Böckingen/FC Union Heilbronn und Trainer im Juniorinnen-Leistungsbereich der TSG Hoffenheim. Ihm obliegt nun die Einarbeitung des Anfang Juni eingestiegenen Lanig. Hager vertritt in seiner bisherigen Arbeit die Philosophie, dass der Fokus nicht allein auf dem Leistungsgedanken liegen, sondern der Verein jedem Kind die Möglichkeit bieten sollte, dort Fußball zu spielen. Die Trainer seien dabei sehr professionell, regelmäßige Trainerfortbildungen würden Sie in ihren Fähigkeiten und Kompetenzen weiter wachsen lassen.

Der Verein Anpfiff Heilbronn versteht sich nicht nur als Trainingsraum für junge Fußballkids, sondern auch der gesamtheitlichen Bildung wird große Bedeutung beigemessen: So stehen den Kindern beispielsweise Kurse zur Prüfungsvorbereitung offen, in Corona-Zeiten fanden derartige Lerneinheiten auch über Videokonferenz statt. Verschiedene soziale Projekte wurden bereits angestoßen.

Martin Lanig kann bereits auf einen reichen Erfahrungsschatz im Sportbereich zurückgreifen: so spielte er von 2003 bis 2006 bei der TSG Hoffenheim, anschließend bis 2008 bei der SpVgg Greuther Fürth. Nach weiteren Stationen spielte er zuletzt 2015 beim zypriotischen Verein APOEL Nikosia. „Anpfiff ist eine super Sache“ zeigt sich der Sportler begeistert, der erst seit dem 1. Juni in Heilbronn ist und sich vorgenommen hat, zunächst die lokalen Menschen und Strukturen kennenzulernen. „Das wird wohl noch einige Zeit in Anspruch nehmen.“ Sein Aufgabenbereich im Verein gliedert sich dabei in zwei Bereiche: Im Sportbereich wird er die Kinder und Jugendlichen von der C-Jugend und aufwärts betreuen. Im beruflichen Bereich ist es seine Aufgabe, die jungen Spielern früh zur Selbstreflexion zu ermutigen und ihnen aufzuzeigen, wohin der Weg auch jenseits einer sportlichen Karriere gehen könnte. »Wichtig ist mir, zunächst die Menschen kennenzulernen, mit denen man zu tun haben wird.« Über das reibungslose gelingen der Einarbeitungszeit macht sich Dietmar Pfähler keine Sorgen: »Das Team wird flutschen! Ich sehe die Einarbeitung vollkommen locker.«

Wichtig ist dem Verein, den Kindern auch zu vermitteln, dass Fußball nicht alles im Leben ist. Lanig kommt hier eine entscheidende Rolle zu: Die Kinder profitieren von den Erfahrungen des Profis, der inzwischen einen anderen Beruf ausübt und bereits während seiner Sportlerkarriere auch mit einem Bachelor in Sportmanagement auf die Zeit nach dem Fußball hingearbeitet hat.

Die Bildungsarbeit für den Verein von entscheidender Bedeutung: »Der Verein Anpfiff Heilbronn versteht sich als Handreichung für die Bildung zum Erwachsenen. Die Kinder sollen sich vollständig entwickeln«, betont Dietmar Pfähler, der es als Große Ehre empfindet, das Projekt Anpfiff vor einem Jahr nach Heilbronn gebracht zu haben.