Ministerpräsident Winfried Kretschmann gratuliert zu 1250 Jahren Neckarsulm

Zum großen Festakt anlässlich des 1250-jährigen Stadtjubiläums in Neckarsulm wurden am Samstag, 10. Juli, 250 Gäste in die Ballei eingeladen – darunter auch Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.

Es ist ein besonderes Stadtjubiläum, wie es nur die wenigsten deutschen Städte feiern können. 1250 Jahre nach der ersten urkundlichen Erwähnung der »Villa Sulmana« feierte die Stadt Neckarsulm an diesem Wochenende ihr großes Jubiläum mit zahlreichen geladenen Ehrengästen in der Ballei. Anwesend waren neben Ehrenbürgern und Delegationen aus den Neckarsulmer Partnerstädten auch Mitglieder des Bundestags sowie Ministerpräsident Winfried Kretschmann, der in seiner Ansprache die herausragende Rolle der Stadt als Wirtschaftsstandort und Arbeitgeber lobte – wenn auch mit einer kleinen Ungenauigkeit: »Sie haben 27 000 Einwohner und über 30 000 Arbeitsplätze und das nicht nur in der Industrie, sondern auch im Handel durch den Stammsitz der Schwarz-Gruppe«, so Kretschmann, was Neckarsulms Oberbürgermeister im Anschluss mit einem Augenzwinkern korrigierte: »Herr Ministerpräsident, es sind sogar über 40 000 Arbeitsplätze.«

Durch die andauernde Corona-Situation musste der Festauftakt in der Ballei etwas kleiner ausfallen als ursprünglich geplant: Statt 1300 Menschen wurden nur 250 geladene Gäste empfangen. Auch das große Stadtfest wurde reduziert. Stattdessen fanden dezentral zahlreiche kleinere Veranstaltungen und Aktionen in Neckarsulm statt. Trotzdem zeigt sich Hertwig »froh über die aktuelle Entwicklung der Corona-Zahlen«. Der Festakt wurde parallel live auf Youtube gestreamt, das gesamte Video kann man sich auf dem Kanal der Stadt Neckarsulm ansehen.

Im Rahmen des Festaktes präsentierte Martin Renner, Geschäftsführer des Vereins »Kreatief - Kultur im Unterland« das Jubiläumslied zu 1250 Jahren Neckarsulm, eine neue Version des Volkslied-Klassikers »Im schönsten Wiesengrunde«, das, so Renner, »unter erschwerten Bedingungen aufgenommen wurde.« Das aufwendige Video erhielt im Anschluss viel Applaus. Anschließend führte Museumsleiterin Natalie Scheerle-Walz in einem kurzen Vortrag im Schnelldurchlauf durch 1250 Jahre Stadtgeschichte.

Ministerpräsident Kretschmann trug sich im Rahmen des Festaktes in das Gästebuch der Stadt ein und pflanzte im Anschluss den ersten Baum der Aktion »1250 Bäume und Sträucher für Neckarsulm« im Stadtpark. Er betonte: »Neckarsulm ist eine besondere Stadt, die modern und weltoffen ist. Es ist mir eine große Ehre, zu so einem außergewöhnlichen und stolzen Jubiläum gratulieren zu dürfen.«