Mobile Impfaktion am Samstag, 24. Juli in der Hildthalle in Weinsberg

Wer bislang noch keine Corona-Impfung erhalten konnte, hat dazu am Samstag, 24. Juli, die Gelegenheit: Das mobile Impfteam des Landkreises Heilbronn wird von 9 bis 16 Uhr in der Hildthalle in Weinsberg nach Terminvergabe mit Johnson & Johnson impfen.

Die ansteckendere Delta-Variante des Coronavirus verbreitet sich in Deutschland und tritt auch mit zunehmender Häufigkeit in Baden-Württemberg auf. Studien zeigen, dass eine vollständige Impfung mit den bisher zugelassenen Impfstoffen auch gegen diese Variante einen guten Schutz bietet. Um eine weitere Ausbreitung des Virus und seiner gefährlichen Variante zu verhindern und die flächendeckende Immunität der Bevölkerung zu verbessern, werden nun im Rahmen einer mobilen Impfaktion zusätzliche Impfdosen verteilt: In der Hildthalle am Grasigen Hag in Weinsberg organisiert der Gemeindeverwaltungsverband »Raum Weinsberg« für seine Mitgliedsgemeinden Eberstadt, Ellhofen, Lehrensteinsfeld und Weinsberg eine Impfaktion, bei der man sich am Samstag, 24. Juli nach Terminvergabe zwischen 9 und 16 Uhr mit den Impfstoff Johnson & Johnson impfen lassen kann.

Im Fall von Johnson & Johnson ist ein vollständiger Impfschutz, anders als bei anderen Impfstoffen, bereits nach zwei Wochen und einer einzelnen Dosis gegeben. Eine Zweitimpfung ist in diesem Fall nicht notwendig. Impfzertifikate in Form von QR-Codes werden von dem Impfteam in der Hildthalle generiert. Das Impfangebot richtet sich an alle Personen ab 18 Jahren. Personen, die innerhalb der letzten sechs Monate an COVID19 erkrankt waren oder die Erstimpfung mit einem anderen Impfstoff bereits erhalten haben sowie Schwangere werden im Rahmen dieses Impfangebots nicht geimpft.

Impfwillige aus Weinsberg, Ellhofen, Eberstadt und Lehrensteinsfeld haben die Möglichkeit, einen Impftermin unter www.szwt.de oder telefonisch unter 0151-1111-3065 zu buchen. Mitgebracht werden müssen die Terminbestätigung, der Impfpass, eine Versichertenkarte (falls vorhanden) sowie der Personalausweis oder der Reisepass. Wenn kein Impfpass vorliegt, wird eine Impfbescheinigung ausgestellt. Für Personen, die nicht mobil sind, besteht die Möglichkeit einer Abholung.

Schnelltestzentrum Weinsberger Tal

Hildthalle Weinsberg

Grasiger Hag 1, 74189 Weinsberg

Telefon-Hotline: 0151-1111-3065

Hotline-Zeiten: Mo-Fr 9-12 und 16-20 Uhr, Sa+So 9-12 Uhr

E-Mail: kontakt@szwt.de

www.szwt.de