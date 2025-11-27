Musikpark Heilbronn: Abschied nach fast 20 Jahren

Der Musikpark Heilbronn wird seinen Betrieb zum 31. Dezember 2025 einstellen. Nach fast zwei Jahrzehnten als feste Größe im Heilbronner Nachtleben falle diese Entscheidung schwer, sie sei jedoch aufgrund der aktuellen Entwicklungen in der Nachtgastronomie unumgänglich. Der Club verzeichnet seit längerer Zeit einen deutlichen Rückgang der Besucherzahlen an den Wochenenden. »Es schmerzt uns, diesen Schritt gehen zu müssen. Gleichzeitig möchten wir die Gelegenheit nutzen, uns gebührend von all unseren Wegbegleitern, Stammgästen sowie der gesamten Heilbronner Szene zu verabschieden«, erklärt Musikpark-Heilbronn-Geschäftsführer Patrick Geis. Am Samstag, 6. Dezember 2025, findet die große Abschiedsparty THE FINAL COUNTDOWN auf drei Floors im Musikpark Heilbronn statt. Diese Veranstaltung bildet den Auftakt zu einer Reihe besonderer Closing Events Das große Finale folgt an Silvester mit dem NYE–Closing, das zugleich die letzte Party in der Geschichte des Musikparks sein wird.