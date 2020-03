NeckarFestival kann 2020 nicht wie geplant stattfinden

Die Auswirkungen des Corona-Virus machen auch vor geplanten Großveranstaltungen im Juni keinen Halt. Das ursprünglich für den 3. bis 5. Juli 2020 geplante NeckarFestival kann nicht wie geplant stattfinden. Ein Alternativtermin für 2021 wird gesucht.

Nach eingehenden Überlegungen wurde entschieden, die Premiere des NeckarFestivals, das vom 3. bis 5. Juli 2020 unter dem Motto »Eintauchen. Mitschwimmen. Wohlfühlen.«, die laut der Heilbronn Marketing GmbH leichte und positive Stimmung der Bundesgartenschau wieder an den Neckar holen sollte, auf kommendes Jahr zu verschieben. Aktuell wird nach einem geeigneten Termin gesucht, um im dicht gesäten Veranstaltungsprogramm im Heilbronner Sommer 2021 nicht mit anderen Events in Konkurrenz zu treten.

»Das NeckarFestival soll wieder ein zentrales Fest im Heilbronner Jahreslauf werden. Ausgerechnet die Premiere abzusagen, in die schon viel Vorfreude und Vorbereitung geflossen sind, tut natürlich auch weh«, erklärt Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel. In der jetzigen Situation sehe man aber keine Alternative dazu. Mergel sagt: »Freuen Sie sich schon heute aufs NeckarFestival im nächsten Jahr.«

Dass die Planungen für das große dreitägige Festival am Neckar bereits auf Hochtouren liefen, bestätigt der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH Steffen Schoch. Gerade, weil bei einer Veranstaltung dieser Größenordnung mit vielen teilnehmenden Akteuren und Unterstützern, relative Planungssicherheit benötigt würde, habe man nun gemeinsam mit Oberbürgermeister Harry Mergel entschieden, dass das NeckarFestival Heilbronn vom 3. bis 5. Juli 2020 nicht stattfinden kann.

Steffen Schoch betont, dass nun nach vorne gedacht werden müsse: »Wir möchten das Festival in geplanter Art und Weise im Sommer 2021 veranstalten.« Ob die nähere Zukunft erlaube, kleinere Elemente des Festivals auch in diesem Sommer an den Neckar zu holen, werde die Zeit und die Entwicklung der aktuellen Krise zeigen.

Infos unter www.heilbronn/veranstaltungen