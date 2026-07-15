Neuausrichtung für das Wollhaus in Heilbronn

Für das Wollhaus am südlichen Eingang zur Heilbronner Fußgängerzone liegt ein tragfähiges Entwicklungskonzept vor. Die Investorengemeinschaft aus Neufeld Immobilien und dem Projektentwickler Ten Brinke hat das Projekt gemeinsam mit dem renommierten Architekturbüro blocher partners neu ausgerichtet und an die veränderten wirtschaftlichen Rahmenbedingungen angepasst. Vorgesehen ist ein urbanes Quartier mit rund 62.000 Quadratmetern Bruttogrundfläche, rund 600 Wohnungen sowie Flächen für Handel, Dienstleistungen, Gastronomie und eine Markthalle. Die planungsrechtlichen Voraussetzungen sollen 2027/28 vorliegen. Bei planmäßigem Verlauf könnte das neue Wollhaus spätestens 2031/32 fertiggestellt sein.

Im Zentrum der Neuausrichtung steht – anders als bei dem im Jahr 2023 vorgestellten Konzept – nun klar das Wohnen. Auf einer Fläche von etwa 30.000 Quadratmetern planen die Projektpartner rund 600 Wohnungen, überwiegend als Ein-, Zwei- und Drei-Zimmer-Wohnungen mit Wohnflächen zwischen etwa 25 und 65 Quadratmetern. Sie sind für vielfältige Zielgruppen wie Alleinstehende, Studierende, Paare, kleine Haushalte und Familien vorgesehen. Auch der ursprünglich als Hotel geplante Hochpunkt soll als Wohngebäude realisiert werden. Weiterhin ergänzen gewerbliche Nutzungen das Konzept: Auf den unteren Ebenen sind auf rund 6.000 Quadratmetern Flächen für Handel, Dienstleistungen und Gastronomie vorgesehen, ergänzt durch eine Markthalle als zentralen Anziehungspunkt zur Belebung des Quartiers. In der Tiefgarage sind zudem Stellplätze auf rund 10.000 Quadratmetern vorgesehen.

Neuer Projektpartner Ten Brinke

Arthur Neufeld, Geschäftsführer von Neufeld Immobilien, kommentiert: „Um das Projekt unter den heutigen Bedingungen voranzubringen, haben wir mit Ten Brinke gezielt einen Partner an Bord geholt, der über die nötige Umsetzungsstärke verfügt. Die Neuausrichtung stärkt dabei insbesondere die langfristige Robustheit des Projekts und ermöglicht somit überhaupt die wirtschaftliche Umsetzbarkeit in einem veränderten Marktumfeld.“

Wohnen stärkt die Innenstadt

Mirco Strauch, Prokurist bei Ten Brinke, sagt: „Wohnen ist die richtige Antwort, um die Innenstadt für die Zukunft zu stärken. Zugleich entsteht das neue Wollhaus als belebter, attraktiver Ort für Shopping, Erlebnis und zum Flanieren. Im Erdgeschoss planen wir großzügige Flächen für Handel und Gastronomie.“

Benjamin Blocher, Partner bei blocher partners, sagt: „Das architektonische und städtebauliche Konzept führt den Ansatz der Transformation weiter – vom gewachsenen Gebäude hin zu einem zukunftsfähigen innerstädtischen Quartier mit Schwerpunkt auf Wohnen. Stadträume werden neu gefasst und klar strukturiert, so entsteht eine neue Landmarke für Heilbronn. Wir planen ein urbanes Quartier, das sich in den innerstädtischen Kontext einfügt, Verbindungen schafft und die Heilbronner Innenstadt stärkt.“

Das Wollhaus zählt zu den prägenden Gebäuden der Heilbronner Innenstadt. Der in den 1970er-Jahren errichtete Gebäudekomplex war über Jahrzehnte ein bedeutender Einkaufsstandort, steht heute jedoch in weiten Teilen leer und ist sanierungsbedürftig. Mit der Neuausrichtung soll der Standort schrittweise revitalisiert und langfristig zu einem urbanen Baustein für die Innenstadt mit Wohnen, Nahversorgung, Gastronomie und hoher Aufenthaltsqualität entwickelt werden.