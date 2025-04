Neue Neckarpromenade in Heilbronn: Das ist geplant

Direkt am Wasser flanieren, entspannt verweilen und das urbane Leben am Fluss genießen – mit dem Projekt „Neue Neckarpromenade“ will die Stadt Heilbronn einen zentralen Abschnitt des Neckarufers zwischen Friedrich-Ebert-Brücke und Götzenturmbrücke neu gestalten und öffnen.

Die Stadt Heilbronn informiert am Sonntag, 6. April zwischen 14 und 17 Uhr direkt vor Ort an einem Infostand über den aktuellen Planungsstand. Die neue Promenade soll zu einem attraktiven Aufenthalts- und Begegnungsort für alle Heilbronnerinnen und Heilbronner werden – und zugleich Handel, Gastronomie und Tourismus stärken. Als Vorbild dient der erfolgreiche Umbau des BUGA-Geländes im Neckarbogen. Oberbürgermeister Harry Mergel findet: „Für Heilbronn ist die Öffnung des Neckarufers eine Jahrhundertchance, den Fluss noch näher an die Stadt heranzuholen und die Attraktivität der Innenstadt weiter zu stärken.“

Das ist geplant

Direkter Zugang zum Wasser durch Treppen, barrierefreie Rampen und Sitzstufen

durch Treppen, barrierefreie Rampen und Sitzstufen Vielfältige Aufenthaltsbereiche: bepflanzte Beete, befestigte Flächen, Gräser- und Staudenbereiche als Lebensraum für Tiere

bepflanzte Beete, befestigte Flächen, Gräser- und Staudenbereiche als Lebensraum für Tiere Grüne Inseln & Schattenplätze durch neue Bäume und Sträucher

durch neue Bäume und Sträucher Gastronomische Angebote wie ein Café, eine Bar oder ein Kiosk sind denkbar

wie ein Café, eine Bar oder ein Kiosk sind denkbar Flaniermeile am Fluss: von Theaterschiff bis zum Anleger für Ausflugsschiffe

von Theaterschiff bis zum Anleger für Ausflugsschiffe Auch die Obere Neckarstraße soll neugestaltet werden:

neue Beläge

Sitzinseln aus Holz

Spiel- und Wasserelemente

Neupflanzungen

So geht es weiter

Erste Ideen: 2020 im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung (wurden dann aber im Zuge der Haushaltsberatungen zurückgestellt)

2020 im Rahmen einer Mehrfachbeauftragung (wurden dann aber im Zuge der Haushaltsberatungen zurückgestellt) Reaktivierung: 2024 (Planungspartner: Arbeitsgemeinschaft BlauGrün - Hink Landschaftsarchitektur (Schwaigern) und Cornelia Biegert Landschaftsarchitektur (Bad Friedrichshall))

2024 (Planungspartner: Arbeitsgemeinschaft BlauGrün - Hink Landschaftsarchitektur (Schwaigern) und Cornelia Biegert Landschaftsarchitektur (Bad Friedrichshall)) Nächste Schritte (voraussichtlich drei Jahre):