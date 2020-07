Neuer Edeka Ueltzhöfer in Untergruppenbach eröffnet

× 1 von 26 Erweitern IMG_1290.jpg www.moritz.de × 2 von 26 Erweitern IMG_1261.jpg www.moritz.de × 3 von 26 Erweitern IMG_1260.jpg www.moritz.de × 4 von 26 Erweitern IMG_1262.jpg www.moritz.de × 5 von 26 Erweitern IMG_1263.jpg www.moritz.de × 6 von 26 Erweitern IMG_1264.jpg www.moritz.de × 7 von 26 Erweitern IMG_1265.jpg www.moritz.de × 8 von 26 Erweitern IMG_1266.jpg www.moritz.de × 9 von 26 Erweitern IMG_1268.jpg www.moritz.de × 10 von 26 Erweitern IMG_1270.jpg www.moritz.de × 11 von 26 Erweitern IMG_1271.jpg www.moritz.de × 12 von 26 Erweitern IMG_1272.jpg www.moritz.de × 13 von 26 Erweitern IMG_1273.jpg www.moritz.de × 14 von 26 Erweitern IMG_1274.jpg www.moritz.de × 15 von 26 Erweitern IMG_1275.jpg www.moritz.de × 16 von 26 Erweitern IMG_1276.jpg www.moritz.de × 17 von 26 Erweitern IMG_1278.jpg www.moritz.de × 18 von 26 Erweitern IMG_1279.jpg www.moritz.de × 19 von 26 Erweitern IMG_1280.jpg www.moritz.de × 20 von 26 Erweitern IMG_1281.jpg www.moritz.de × 21 von 26 Erweitern IMG_1282.jpg www.moritz.de × 22 von 26 Erweitern IMG_1284.jpg www.moritz.de × 23 von 26 Erweitern IMG_1285.jpg www.moritz.de × 24 von 26 Erweitern IMG_1287.jpg www.moritz.de × 25 von 26 Erweitern IMG_1289.jpg www.moritz.de × 26 von 26 Erweitern IMG_1296.jpg www.moritz.de Prev Next

Der neue Edeka-Markt im Mühlweg 20 in Untergruppenbach öffnete am Donnerstag 23. Juli zum ersten Mal seine Türen. Der neue Vollsortimenter bietet eine Auswahl von rund 20.000 Artikeln auf circa 1.300 Quadratmetern Verkaufsfläche. Damit wird die Unternehmerfamilie Ueltzhöfer gemeinsam mit ihren 50 Mitarbeitern maßgeblich zur Nahversorgung in Untergruppenbach beitragen – ganz nach ihrem Motto »Mein Lebensmittel-Punkt – regional, ökologisch, authentisch«. »Unsere Kunden sollen sich bei uns rundum wohlfühlen. Daher haben wir auch großen Wert auf eine freundliche und barrierefreie Gestaltung des Marktes mit breiten Gänge und kundenfreundlicher Regalstruktur gelegt«, berichtet Florian Ueltzhöfer, Projektverantwortlicher für den neuen Markt in Untergruppenbach.

Unverpackt und regional

Die Familie Ueltzhöfer betreibt bereits fünf weitere EDEKA-Märkte in Heilbronn, Oedheim, Neuenstadt am Kocher und Ellhofen. Für diese wurden sie und ihre Mitarbeiter bereits mehrfach ausgezeichnet, unter anderem für die beste Obst- und Gemüseabteilung und die beste Weinabteilung sowie, im vergangenen Jahr, mit dem bundesweiten EDEKA Supercup. »Mit unserem breiten Angebot an Markenartikeln, EDEKA-Eigenmarkenartikeln sowie lokalen Spezialitäten sprechen wir jeden Kunden an«, beschreibt Marktleiter Toni Ramaj. »Besonders viel Freude macht es uns, die umfangreiche Auswahl an Bio-Produkten, viele davon in Bioland- oder Demeter-Qualität, das individuelle Sortiment an internationalen Spezialitäten, an gluten-, laktosefreien und veganen Produkten sowie an Erzeugnissen aus der Region zusammenzustellen«, ergänzt sein Stellvertreter Kai Oechsle. Zu Letzteren zählen unter anderem Kaffee und Tee vom Kaffeehaus Hagen aus Heilbronn, Molkereiprodukte von Schrozberg, Quittebitte-Marmelade aus Heilbronn, Honig von der Imkerei Rosen aus Heilbronn, Wurst der Metzgerei Nothwang sowie Frischfleisch und verzehrfertige Gerichte unserer Eigenmarke KUEchenwerk vom Limpurger Weideochsen. Besonders stolz ist das Team von EDEKA Ueltzhöfer auch auf die neue Unverpackt-Station, an der sich die Kunden Produkte wie Nudeln, Reis oder Nüsse in eigene Behältnisse abfüllen können.

Wochenmarktflair mit Frischetheken und Beratung

Begrüßt werden die Marktbesucher von einer großen Auswahl an frischem Obst und Gemüse, darunter Salate und Kräuter der Gärtnerei Kiemle, Demeter-Freilandgemüse der Gärtnerei Willmann, Erdbeeren vom Familienunternehmen Fischer und Hirschmüller-Kartoffeln aus Lauffen. Vor Ort zubereitetes Sushi gibt es an einer Theke von EatHappy und auch an den Bedienungstheken für Fleisch- und Wurstwaren, Käse sowie frischen Fisch finden die Kunden zahlreiche Spezialitäten, z.B. hausgemachte Frischkäsezubereitungen. Die Mitarbeiter geben gerne Auskunft zur Herkunft der Produkte und verraten Tipps und Tricks zur Zubereitung. Frische Backwaren bietet die Bäckerei Nestel aus Oberstenfeld im Eingangsbereich des Marktes. Ein Teil der Verarbeitung findet direkt vor Ort statt. So wurde im Markt z.B. eine Anlage zum belaugen der Laugenprodukte installiert. Das Bäckerei-Café mit Sitzgelegenheiten im Innen- und Außenbereich hat auch sonntags von 7 bis 16 Uhr geöffnet. Ein umfangreiches Sortiment finden die Kunden außerdem in der Getränkeabteilung, deren Herzstück die regionale wie internationale Weinauswahl ist. Die edlen Tropfen aus der Region kommen unter anderem von den Weingütern Zipf, Kistenmacher Hengerer, Leiss, Amalienhof, Albrecht-Kissling sowie dem Weingut Wangler aus Abstatt, den Winzern vom Weinsberger Tal und der Schlosskellerei Affaltrach. »Eine Besonderheit ist auch unser Bier-Terminal«, beschreibt Florian Ueltzhöfer stolz: »Damit können wir unseren Kunden über das im Markt präsentierte Sortiment hinaus rund 200 weitere Biere anbieten, die über das Terminal bestellt und direkt mitgenommen werden können.«

Cash-Management-System für kontaktloses Bezahlen

Kundenservice hat bei der Familie Ueltzhöfer und ihrem Team höchste Priorität. Hierzu gehören neben einem kostenlosen Kunden-WLAN auch Kundentoiletten und eine Wickelstation für Eltern mit Babys. Zum erweiterten Serviceangebot zählen der Verkauf von Geschenkgutscheinen und individuell zusammengestellten Geschenkkörben, das Deutschland Card-Bonusprogramm und die „Genuss +“-App. Mit ihr können die Marktbesucher nicht nur Treuepunkte sammeln und Coupons einlösen, sondern ihre Einkäufe vor Ort auch mit dem Smartphone bezahlen. „Dazu planen wir im Markt zeitnah die Umsetzung eines Systems, mit dem unsere Kunden die ausgewählten Artikel mit ihrem Handy direkt während des Einkaufs scannen und dann mit der App bezahlen können“, beschreibt Florian Ueltzhöfer die nächste Neuerung. Es gibt vier Self-Scanning Kassen sowie ein Kassensystem, bei dem die Kassiererinnen das Bargeld nicht in die Hand nehmen müssen. Das bequeme Cashback-Verfahren bietet EDEKA Ueltzhöfer ebenfalls an. Es ermöglicht den Kunden, sich ab einem Einkaufswert von 10 Euro an der Kasse Bargeld bis zu einem Betrag von 200 Euro auszahlen zu lassen. Der Markt ist montags bis samstags von 7 bis 21 Uhr geöffnet, es stehen rund 130 Parkplätze zur Verfügung.

EDEKA Ueltzhöfer

Mühlweg 20, 74199 Untergruppenbach

Fon: 07131-394690, Mo. – Sa. geöffnet von 07:00–21:00 Uhr