Neuer Leiter für die Veranstaltungsabteilung der Heilbronn Marketing GmbH

In Heilbronn ist er vor allem durch den STIMME-Firmenlauf bekannt, für den der studierte Diplom-Wirtschaftsgeograph bis zuletzt für die Agentur Hamann & Friends verantwortlich war. Mit seiner mehr als 20–jährigen Erfahrung in den Bereichen Event, Marketing und Stadtmarketing sowohl in Heilbronn als auch überregional, ist Michael Müller ein großer Gewinn für die Veranstaltungsabteilung der Heilbronn Marketing GmbH (HMG). Als Leiter des sechsköpfigen Teams möchte der gebürtige Oberfranke bei den Veranstaltungen der HMG persönliche Akzente setzen.

Über den herausfordernden Start mitten in der Pandemie sagt Michael Müller (47): »Ich freue mich darauf, Corona-konforme Event-Formate zu kreieren und meinen Beitrag zur Weiterentwicklung der traditionellen Veranstaltungen zu leisten.« Wie Veranstaltungen in der Pandemie und vor allem auch danach aussehen können, das werden die ersten großen Fragen sein, denen sich der neue Bereichsleiter bei der HMG annehmen wird.

»Wir sind froh, Michael Müller für diese Aufgabe bei uns gewonnen zu haben. Durch seine gute Vernetzung und die jahrelange Erfahrung in der Branche, bringt er all das mit, wonach wir gesucht haben«, sagt HMG-Geschäftsführer Steffen Schoch. Der Fokus liege ganz klar auf der schnellen und qualitätsvollen Wiederbelebung der Innenstadt mit Handel, Gastronomie und Kultur.

Michael Müller ist verheiratet, hat zwei Kinder und lebt in Heilbronn-Kirchhausen.