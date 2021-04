Neues Schnelltestzentrum eröffnet am 19. April in Obersulm-Willsbach und bietet kostenlosen Bürgertest an

Der Bedarf an Schnelltests ist weiterhin hoch. Um die große Nachfrage bedienen zu können, eröffnet am Montag, den 19. April in Obersulm-Willsbach das Schnelltestzentrum Obersulm in der verkehrsgünstig gelegenen Jahnhalle. Parkplätze stehen vor der Halle in ausreichender Zahl bereit. Das Schnelltestzentrum wird an sieben Tagen in der Woche in Betrieb sein. Die Schnelltests werden als Bürgertest nach der Testverordnung des Bundes kostenfrei durchgeführt und den Bürgern der Gemeinde und dem gesamten Umland angeboten.

Foto: Terrasi

Das Schnelltestzentrum Obersulm ist eine Kooperation des Obersulmer Event- und Messebauunternehmens EMF mit dem Dienstleister Little Pinguin aus Ellhofen und der Falken Apotheke Weinsberg, die gemeinsam schon das Schnelltestzentrum Weinsberger Tal betreiben. »Viele Menschen sind bereits vor dem ersten Auftreten von Symptomen ansteckend oder bleiben bei Ansteckungsgefahr ganz symptomfrei. Die neuen kostenlosen Bürgertests machen es möglich, Corona-Infektionen mit hoher Sicherheit schnell zu erkennen«, so Apotheker Bert Leisterer.

Foto: Terrasi

Foto: Terrasi

Die Schnelltests werden als Bürgertest nach der Testverordnung des Bundes (TestV) kostenfrei durchgeführt. Alternativ werden Schnelltests auch für Selbstzahler angeboten. Unter der Homepage www.sz-osu.de kann bequem ein Termin gebucht werden. Auch eine telefonische Reservierung ist möglich. Das medizinisch-geschulte Personal führt einen Nasenabstrich im vorderen Bereich durch – dank der neuartigen Schnelltests muss der Abstrich nicht im Rachen oder tiefen Nasenraum abgenommen werden. Somit ist dieser deutlich angenehmer für die Getesteten.

In der Jahnhalle sind vier Testkabinen eingerichtet, in denen jeweils im Vier-Minuten-Rhythmus die Schnelltests durchgeführt werden. Das Ergebnis des Schnelltests liegt bereits nach ca. 15 Minuten vor. Dieses kann dann von den Getesteten gleich digital abgerufen werden – man muss nicht vor Ort auf das Ergebnis warten. »Wir wollen eine schnelle Abwicklung gewährleisten«, so Michael Wieland von Little Pinguin.

Die Infrastruktur ist ideal: Mit dem Auto, mit Bus oder S-Bahn ist die Jahnhalle gut zu erreichen. Der kostenlose Bürgertest steht für alle Bürger der Gemeinde Obersulm und für das gesamte Umland offen. »Aufgrund der derzeitigen Impfsituation ist das Testen ein wichtiger Teil der Strategie, die Ausbreitung des Coronavirus zu verhindern«, beschreibt Bert Leisterer die Bedeutung. Der Bedarf sei entsprechend groß. Mit einer Terminbuchung unter www.sz-osu.de kann sich jeder seinen kostenlosen Bürgertest sichern.

Firmen, die einen Schnelltest ihrer Mitarbeiter wünschen, haben die Möglichkeit, auch außerhalb der Öffnungszeiten Termine zu buchen. Auf Anfrage können mit dem mobilen Einsatzteam auch Schnelltests bei Unternehmen / Schulen etc. vor Ort vereinbart werden. Interessenten wenden sich telefonisch oder per E-Mail an das Schnelltestzentrum.

Schnelltestzentrum Obersulm

Jahnhalle (Alte Turhalle)

Jahnstraße 7, 74182 Obersulm-Willsbach

Telefon-Hotline: 0151-1111-3065

Telefon für Firmen/Gruppentermine: 0160-9108-9667

E-Mail: kontakt@sz-osu.de

Homepage: www.sz-osu.de

Öffnungszeiten

Mo 9-12 Uhr

Di 17-20 Uhr

Mi 9-12 Uhr 17-20 Uhr

Do 17-20 Uhr

Fr 9-12 Uhr

Sa 13-16 Uhr

So 9-12 Uhr