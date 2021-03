Neues Schnelltestzentrum öffnet am 24. März in Weinsberg

Der Bedarf an Schnelltests ist auch im Landkreis Heilbronn zunehmend gestiegen. Um die große Nachfrage bedienen zu können, eröffnet die Kooperation zwischen der Falken-Apotheke Weinsberg und dem Ellhofener Dienstleistungsunternehmen Little Pinguin am Mittwoch, den 24. März in Weinsberg das Schnelltestzentrum Weinsberger Tal in der zentral gelegenen Weinsberger Hildthalle unter der Weibertreu. Parkplätze stehen direkt vor der Halle in ausreichender Zahl bereit. Das Schnelltestzentrum wird an sieben Tagen in der Woche in Betrieb sein. Die Schnelltests werden als Bürgertest nach der Testverordnung des Bundes kostenfrei durchgeführt.

„Viele Patienten sind laut Studien bereits vor dem ersten Auftreten von Symptomen ansteckend oder bleiben symptomfrei, sind aber trotzdem ansteckend“, erklärt Bert Leisterer, Inhaber der Falken Apotheke Weinsberg „Die kostenlosen Antigen-Schnelltests machen es möglich, solche präsymptomatischen oder asymptomatischen Infektionen mit hoher Sicherheit schnell zu erkennen.“

Vorab kann unter der Homepage www.szwt.de bequem ein Termin gebucht werden. Auch eine telefonische Reservierung unter der Hotline 0151-1111-3065 ist möglich. Das medizinisch-geschulte Personal führt einen Nasenabstrich durch – dank der neuartigen Schnelltests muss der Abstrich nicht im Rachen oder tiefen Nasenraum abgenommen werden. Somit ist dieser deutlich angenehmer für die Getesteten.

Die Schnelltests werden als Bürgertest nach der Testverordnung des Bundes (TestV) kostenfrei durchgeführt. Kostenfreie Tests gemäß der erweiterten Teststrategie des Landes Baden-Württemberg sind ebenfalls möglich. Alternativ werden Schnelltests auch für Selbstzahler angeboten.

In der Hildthalle in Weinsberg sind vier Testkabinen eingerichtet, in denen jeweils im Fünf-Minuten-Rhythmus die Schnelltests durchgeführt werden. Das Ergebnis des Schnelltests liegt bereits nach ca. 15 Minuten vor. Dieses wird den Getesteten digital sofort mitgeteilt – man muss nicht vor Ort auf das Ergebnis warten. „Das Ziel ist, eine schlanke, schnelle Abwicklung zu ermöglichen. Sollte der Schnelltest positiv ausfallen, kann im Schnelltestzentrum direkt ein anschließender PCR-Test mit einem tieferen Abstrich gemacht werden.“, so Bert Leisterer.

Alternativ können Firmen oder Gruppen auch feste Termine im Schnelltestzentrum außerhalb der normalen Öffnungszeiten vereinbaren. Bert Leisterer bedankt sich bei der Stadt für die Unterstützung, ohne die das schnelle Aufbauen des Zentrums so nicht möglich gewesen wäre.

Schnelltestzentrum Weinsberger Tal

Hildthalle Weinsberg

Grasiger Hag 1, 74189 Weinsberg

Telefon/Hotline: 0151-1111-3065

E-Mail: kontakt@szwt.de

www.szwt.de

Öffnungszeiten

Mo 17-20 Uhr

Di 10-12 Uhr 17-20 Uhr

Mi 17-20 Uhr

Do 10-12 Uhr 17-20 Uhr

Fr 17-20 Uhr

Sa 8-12 Uhr

So 14-18 Uhr