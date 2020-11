Online-Studieninfotag der Hochschulen der Wissensstadt Heilbronn am 18. November 2020

Seit über 20 Jahren gibt es den landesweiten Studieninfotag in Baden-Württemberg am Buß- und Bettag. In diesem Jahr ist es der 18. November: Von 8-18 Uhr präsentieren die Heilbronner Hochschulen gemeinsam ihr Studienangebot online. Beteiligt sind die Hochschule Heilbronn, die DHBW Heilbronn, die TU München, das Center for Advanced Studies (CAS) der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und die 42 Heilbronn.

Infovorträge, virtuelle Campusführungen, Schnuppervorlesungen und Veranstaltungen der Studiengänge – in den einzelnen Online-Räumen können sich alle Besucher einen Überblick über das Studienangebot in Heilbronn machen und mit Professor*innen, Studierenden und Mitarbeiter*innen der Studiengänge virtuell ins Gespräch kommen.

Neben den Infoveranstaltungen bieten die einzelnen Hochschulen verschiedene Services an: an der DHBW Heilbronn können Schüler*innen ihre Bewerbungsunterlagen für einen Mappencheck einreichen, die Dualen Partner veröffentlichen erste Stellenanzeigen. An der Hochschule Heilbronn unterstützt die Zentrale Studienberatung Unentschlossene bei der Studienwahl. Ein spannendes Rahmenprogramm rundet das Angebot ab. An der TUM erwartet die Interessent*innen Online-Info-Sessions zu den englischsprachen Studiengängen Bachelor in Management & Technology sowie zum Master in Management. Außerdem erfahren die Besucher*innen Wissenswertes zum Master in Management & Innovation. Die 42 Heilbronn erklärt ihr gamifiziertes Lernmodell ohne Bücher, Klassen und Lehrende sowie den außergewöhnlichen Zulassungsprozess. Das Center for Advanced Studies berät zu den 21 dualen Masterstudiengängen.

Das detaillierte Programm und den Link zur Veranstaltung finden Interessierte auf den Webseiten der einzelnen Hochschulen:

www.hs-heilbronn.de/studieninfotag

www.heilbronn.dhbw.de/studieninfotag/uebersicht.html

www.cas.dhbw.de/veranstaltungen

www.wi.tum.de/event/study-information-day-at-the-bildungscampus