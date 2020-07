Open-Air-Kino Heilbronn Spezial (1. bis 31.8.): Alles etwas anders

Trotz Corona wird es auch in diesem Jahr wieder ein Open-Air-Kino in Heilbronn geben – mit einigen Veränderungen. So wurde die Spielzeit auf den gesamten August ausgeweitet, zudem wird es neben den Filmen ein abwechslungsreiches Kulturprogramm geben.

»Alles wird in diesem Jahr etwas anders«, erklärt Veranstalter Ralf Stegmann das neue Konzept des Open-Air-Kinos, das von Samstag 1. August bis Montag 31. August wieder auf dem Gelände der Genossenschaftskellerei Heilbronn stattfinden wird. Aber, so die gute Nachricht, es wird definitiv stattfinden. Dabei war das im Mai aufgrund der Ausbreitung von Corona noch gar nicht so sicher gewesen. Doch nun stehe ein ausführliches Sicherheitskonzept, das von der Gemeinde Erlenbach abgenommen wurde.

Insgesamt 31 Filme werden im Haupt- sowie im Spätprogramm des Open-Air-Kinos gezeigt, darunter »The Hunt«, »Bohemian Rhapsody«, »Der Unsichtbare«, »Leberkäsjunkie«, »Knives Out – Mord ist Familiensache«, »Die Känguruh-Chroniken« und viele weitere Titel. Darüber hinaus wird es aber auch ein umfassendes Rahmenprogramm mit zahlreichen kulturellen Highlights geben. Los geht es beispielsweise am Samstag, 1. August mit dem »Best of Poetry Slam«: »Wir sind sehr dankbar, in dieser schwierigen Zeit eine Bühne zur Verfügung zu haben, auf der wir tolle Poeten in einer spannenden und unterhaltsamen Wörterschlacht gegeneinander antreten lassen«, äußert sich Daniel Schütt vom Popbüro Heilbronn-Franken.

Das Programm im August wird eine bunte Mischung aus Filmen, Konzerten (unter anderem Complete Clapton, Crazy Zoo etc.), Kabarett-Auftritten und vielem mehr sein. Ein besonderes Highlight wird die Aufführung des Spielfilms »Faustdick« am 26. August sein – gedreht von Heilbronnern in Heilbronn. Regisseur Andreas Kröneck, der den Film bereits bundesweit in mehreren Autokinos zeigen durfte, sagt, er sein »sehr dankbar und stolz«, seinen Film nochmal in so einer schönen Kulisse wie der Genossenschaftskellerei Heilbronn zeigen zu dürfen.

Aufgrund der Sicherheitsbestimmungen muss der Weingarten, sonst ein integraler Bestandteil des Open-Air-Kinos, von der Kinofläche strikt getrennt werden. »Wir werden die Durchgänge schließen müssen und einen eigenen Eingang zum Weingarten einrichten, um die Durchmischung der Gäste zu vermeiden«, so Stegmann. Trotzdem werde auch die Kinofläche eigens bewirtet, damit die Zuschauer nicht auf dem Trockenen sitzen müssen. Eine Abendkasse wird es ebenfalls nicht geben, das Ticketing findet ausschließlich online statt. Feste Sitzplätze unter Einhaltung der vorgeschriebenen Sicherheitsabstände sind vorgesehen. »Wie gesagt, es wird alles etwas anders«, betont Stegmann. »Trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass das Open-Air-Kino auch in diesem Jahr wieder eine lohnenswerte Veranstaltungsreihe wird.«

Das vollständige Programm sowie Tickets zu allen Veranstaltungen gibt es unter www.open-air-kino-heilbronn.de