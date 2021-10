Open-Air-Kino-Heilbronn: Benefizkonzert zu Gunsten der Flutopfer spielte 1000 Euro ein

Mit einem Benefizkonzert zu Gunsten der Flutopfer in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen startete am 31. Juli 2021 das Open-Air-Kino-Heilbronn in seine 20. Saison. Spontan bereit erklärten sich die Bands THIRSTY, KING KONGS DEOROLLER und EXTASY PURE ROCK ohne Gage aufzutreten. Die Tickets kosteten 12 Euro. Der Reinerlös in Höhe von 1.000,- kommt nun den Opfern der Flutkatastrophe zugute. Der Betrag geht an das Bündnis deutscher Hilfsorganisationen „Aktion Deutschland hilft“.

„Wir waren von der Besucherresonanz etwas enttäuscht.“, so Veranstalter Ralf Stegmann von der Agentur xmedia. „Nur auf Grund von Spenden der Firmen Music Express, Foto Muench und dem Multigastronomen Thomas Aurich sowie der Spendenbereitschaft der Open-Air-Kino-Besucher, die im Laufe der weiteren Veranstaltungen die Spendenbox ‚fütterten‘, konnten wir die 1.000 Euro sammeln und dem guten Zweck zuführen.“