Platz für Originale: Schnitzeljagd durch Heilbronn-Franken

Im Süden ganz oben ist ganz schön was los. Um die Region Heilbronn-Franken zu entdecken, veranstaltet Platz für Originale, eine Initiative der Wirtschaftsregion Heilbronn-Franken GmbH, in diesem Spätsommer eine ganz besondere Aktion. Im Rahmen einer Schnitzeljagd werden seit Ende August jede Woche neue Hinweise und Rätsel versteckt. Diese führen Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch den Hohenlohekreis, den Main-Tauber-Kreis, den Landkreis Schwäbisch Hall, den Landkreis Heilbronn und die Stadt Heilbronn.

Zu gewinnen gibt es tolle Preise wie eine Ballonfahrt, einen Segelflug und andere Erlebnis- und Genussgutscheine. Neue Hinweise zum nächsten versteckten Geheimnis werden jede Woche auf dem Instagram- und Facebook-Feed vom Platz für Originale veröffentlicht. Jeder kann mitmachen. Und so geht's: Je nach Art der Schnitzeljagd bzw. der damit in Verbindung stehenden Teilnahme- und Gewinnmöglichkeit ist Folgendes zu erfüllen: Bei den Gutscheinjagden gibt es Direktgewinne. Wer den Videohinweis erkennt und den versteckten Gutschein findet, darf diesen unmittelbar behalten. Insgesamt können acht Gutscheine gewonnen werden. Bei den Rätseljagden muss man einfach die richtige Antwort unter die Hinweis-Postings auf den Social Media-Kanälen von Platz für Originale kommentieren. Dazu einfach den Kanälen folgen, liken und Beitrag speichern und zusätzlich eine Person markieren und/oder den Post in der eigenen Story teilen, um die Gewinnchancen zu erhöhen. Insgesamt werden hier vier Gewinner*innen ermittelt, die anschließend über die Social Media Kanäle informiert werden. Sobald man bei Fotojagden weiß, wonach gesucht wird, kann man ein schönes Foto davon machen und Platz für Originale per DM via Instagram oder facebook in hoher Qualität zusenden. Zusätzlich sollte man Follower*in der Social Media Kanäle sein. Insgesamt werden vier Gewinner*innen ermittelt, auch diese werden direkt per DM kontaktiert.

Hier gibt es die Bedingungen zur Teilnahme an der Schnitzeljagd und den verschiedenen Gewinnspielen.

www.platzfueroriginale.de

www.instagram.com/platzfueroriginale

www.facebook.com/PLATZfuerORIGINALE