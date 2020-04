Polizeimeldungen vom Osterwochenende aus dem Landkreis Heilbronn – Zeugen gesucht

Einbrüche und Verfolgungsjagd: Auch am Osterwochenende hatte die Polizei im Landkreis Heilbronn einiges zu tun.

Heilbronn: Unbekannte unternimmt Ausflug in Grünstreifen

Ein Ausflug quer über die Gegenfahrbahn fand am späten Donnerstagabend in der Böschung neben der Neckartalstraße in Heilbronn ein Ende. Eine Unbekannte war gegen 23.30 Uhr mit ihrem BMW in einer Rechtskurve auf die Otto-Konz-Brücke abgebogen. Hierbei flog Sie vermutlich aufgrund zu hoher Geschwindigkeit aus der Kurve. Ein Rettungswagen der zufällig vorbeikam hielt an, um nachzuschauen, ob jemand verletzt wurde. Die Fahrerin war aus dem BMW ausgestiegen und teilte mit, die Polizei gerufen zu haben. Sie entfernte sich unter einem Vorwand und flüchtete unerkannt. Am BMW entstand ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Da es sich bei der Frau nicht um die Halterin des Fahrzeugs handelt, hat die Polizei noch einige Fragen. Wer etwas gesehen hat, oder sonstige Hinweise auf die Fahrerin geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Eppingen: Flucht vor Polizei endet mit Festnahme

Ein 35-Jähriger wurde am Sonntag in Eppingen festgenommen, nachdem er versucht hatte zuerst auf seinem Fahrrad und dann zu Fuß vor der Polizei zu flüchten. Der Mann war am Sonntag gegen 11.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Altstadtring in Eppingen unterwegs, als ihn eine Streife einer Kontrolle unterziehen wollte. Beim Erkennen der Polizei versuchte der Radfahrer mit seinem Fahrrad vor der Polizei zu flüchten. Bei seinem Fluchtversuch rammte er den Streifenwagen, allerdings mit geringem Erfolg. Der Flüchtende stürzte mit seinem Rad und konnte zu Fuß von den Polizisten gestellt werden. Vermutlich waren die über 20 Gramm Marihuana, die der Mann in seinem Rucksack mit sich führte, der Grund für seine Eile. Da ein Drogentest positiv auf Cannabis und Amphetamin verlief, musste der Fahrradlenker die Beamten zur Blutentnahme in ein Krankenhaus begleiten. Der Mann muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: Fahren unter Drogeneinfluss

Unter Drogeneinfluss war ein 18-Jähriger am Ostersamstag in Heilbronn unterwegs. Der junge Mann war gegen 18 Uhr mit seinem Toyota auf der Stuttgarter Straße unterwegs, als er einer Kontrolle unterzogen wurde. Im Rahmen der Kontrolle ergaben sich Anhaltspunkte für eine aktuelle Drogenbeeinflussung. Ein Drogentest verlief positiv, weshalb der Toyota-Lenker die Beamten zu einer Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten musste. Da im Auto Drogen und Kosumutensilien aufgefunden wurde, wurde auch die Wohnung des Mannes durchsucht. Hier konnten die Polizisten neben Marihuana und LSD auch, etwa 26,5 Gramm MDMA auffinden. Der 18-Jährige muss nun mit einer Anzeige rechnen. Aufgrund der Drogenbeeinflussung wurde ihm das Autofahren vorerst verboten.

Heilbronn: Schüsse durch Windschutzscheibe

Zwei Einschusslöcher in einer Glastür und in der Windschutzscheibe eines geparkten Autos waren die Folge von Schüssen am späten Freitagabend in Heilbronn. In der Oststraße fielen gegen 23 Uhr mehrere Schüsse. Wer die Schüsse abgefeuert hat und warum ist bislang noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die etwas gesehen haben, oder Hinweise auf den oder die Schützen geben können, sich unter der Telefonnummer 07131 1042500 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Brackenheim: Einbruchserie in Gartenhäuser

In mindestens sechs Gartenhäuser wurde zwischen Karfreitag und Ostersamstag in Brackenheim-Botenheim eingebrochen. Unbekannte brachen zwischen 12 Uhr am Freitag und 9.30 Uhr am Samstag mehrere Gartenhäuser auf. Ob etwas gestohlen wurde, kann bislang nicht gesagt werden, da sich noch nicht alle Geschädigten gemeldet haben. Wer ein Gartenhaus im Bereich "An der Wasserstaffel" besitzt, wird gebeten nachzuschauen, ob eingebrochen wurde. Geschädigte, sowie Zeugen, die etwas gesehen haben, werden gebeten, sich bei dem Polizeiposten Brackenheim, Telefonnummer 07135 6096, zu melden.

Möckmühl: Einbrecher auf frischer Tat gefasst

Durch aufmerksame Zeugen konnte am Sonntagabend in Möckmühl ein 15-jähriger Einbrecher auf frischer Tat gefasst werden. Der Jugendliche konnte beobachtet werden, wie er die Glastür einer Kircheneinrichtung in der Bahnhofstraße einschlug und sich danach hinter einem Auto versteckte. Als eine alarmierte Streife das Haus erreichte, versuchte der 15-Jährige zu flüchten. Der Einbrecher konnte durch die Beamten eingeholt und festgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab bei ihm einen Wert von über 1,4 Promille. Auch an dem Auto, hinter dem sich der Jugendliche versteckt hatte, wurde die Seitenscheibe eingeschlagen und ein Erste-Hilfe-Kasten entwendet. Das Diebesgut konnte in der Nähe des Tatortes wieder aufgefunden werden. Der Jugendliche wurde seiner Mutter übergeben. Er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Neckarsulm: Versuchter Einbruch in Tabakladen

Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Neckarsulm versucht bei einem Tabakhändler einzubrechen. Die Täter versuchten gegen 1.30 Uhr über eine ungenutzte Seitentüre in das Geschäft in der Rathausstraße zu gelangen. Hierbei wurden sie von dem Zeugen entdeckt. Als die Einbrecher bemerkten, dass sie beobachtet werden, ergriffen sie Flucht. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlungen aufgenommen.

Neckarsulm: Scirocco rast vor Polizei davon

Einer Kontrolle entzogen hat sich ein Scirocco-Fahrer am Samstag in Neckarsulm. Das Auto stand gegen 0.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Spaßbades am Wilfenseeweg, als eine Streife die drei Insassen kontrollieren wollte. Beim Erkennen der Polizei stiegen die Personen ein und der PKW raste davon. Der Streifenwagen nahm die Verfolgung auf, musste diese jedoch letztendlich aus Sicherheitsgründen abbrechen. Der Scirocco-Fahrer war grob rücksichtslos unterwegs. So überfuhr er eine rote Ampel und raste mit stark überhöhter Geschwindigkeit durch eine 30er Zone. Die Ermittlungen zu dem verantwortlichen Scirocco-Fahrer dauern an.

Obersulm: Gartenhaus aufgebrochen

Vermutlich mittels roher Gewalt, riss zwischen Freitag und Samstag eine unbekannte Person die verschlossene Tür eines Holzgartenhäuschens in Obersulm-Willsbach auf. Dabei entstand ein Sachschaden in dreistelliger Höhe. Die Tat ereignete sich zwischen 16.30 Uhr am Freitag und 17.30 Uhr am Samstag im Linsgartenweg. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, oder Informationen zu dem Täter hat, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Weinsberg, Telefonnummer 07134 9920, zu melden.

Löwenstein: Einbruchsversuch scheitert an Tür

Erfolglos war der Einbruchsversuch von Unbekannten am Freitagvormittag in Löwenstein. Während die Familie zwischen 10.30 Uhr und 11.15 Uhr Spazieren war, versuchte ein Einbrecher die Terassentür des Hauses in der Reisacher Straße aufzuhebeln. Ob der Täter gestört wurde, oder erkannte, dass die Tür gegen einen Einbruch gesichert war, ist derzeit nicht bekannt. Der Einbrecher gab seinen Versuch jedoch auf und verursachte lediglich etwa 50 Euro Sachschaden.

Heilbronn: Schaukasten eingetreten

Etwa 800 Euro Schaden haben zwei bislang unbekannte Täter durch das Eintreten eines Schaukastens am Ostermontag verursacht. Die etwa drei Meter hohe und zwei Meter breit Scheibe eines Schaukastens in der Großgartacher Straße in Heilbronn wurde gegen 21 Uhr zerstört. Die Täter können wie folgt beschrieben werden: 1,70 m - 1,80 m Dunkel gekleidet Ein Täter trug eine Kapuzenjacke Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich bei dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Heilbronn: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Schaden von etwa 2.500 Euro bleibt ein 28-Jähriger sitzen, sollte ein Unfallverursacher nicht gefunden werden. Der Mann hatte seinen Golf am Dienstag gegen 12 Uhr in der Stuttgarter Straße in Heilbronn geparkt. Als er gegen 18 Uhr zu seinem Auto zurückkam, bemerkte er den Schaden an seinem Fahrzeug. Wer Hinweise auf den Unfallverursacher hat, oder sonstige sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Talheim: Kind angefahren - schwer verletzt

Ein Kind auf einem Laufrad wurde am Montagnachmittag von einer Frau in Talheim angefahren. Die PKW-Lenkerin war mit Schrittgeschwindigkeit auf der Frankenstraße unterwegs, als das dreijährige Kind mit seinem Laufrad auf die Straße fuhr und von dem Fahrzeug erfasst wurde. Das Kind wurde von Ersthelfern betreut und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nach ersten Erkenntnissen hat es keine schwerwiegenden Verletzungen erlitten.

Heilbronn: Unterwegs auf Bahngleisen

Ein 14-Jähriger hat am Montagnachmittag (13.04.2020) den Lokführer eines einfahrenden Regionalexpresses am Heilbronner Hauptbahnhof zu einer Schnellbremsung gezwungen. Wohl um den Heimweg abzukürzen hatte sich der Minderjährige zuvor in den Gleisbereich begeben. Eine Streife des Bundespolizeireviers Heilbronn traf den Jugendlichen unbeschadet in Tatortnähe an und verbrachte ihn auf die Dienststelle. Der einsichtige 14-Jährige wurde im Anschluss an einen Erziehungsberechtigten übergeben. Er muss dennoch mit einem Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffes in den Bahnverkehr rechnen. Die Bundespolizei warnt in diesem Zusammenhang eindringlich vor den Gefahren bei unbefugten Aufenthalten im Gleisbereich. Die hieraus resultierende Lebensgefahr wird oftmals unterschätzt. Züge nähern sich fast lautlos und können je nach Windrichtung oft erst sehr spät wahrgenommen werden.

Hardthausen am Kocher: Unfallflucht zügig aufgeklärt

Nicht weit von der Unfallstelle entfernt hat sich ein BMW-Fahrer in der Nacht auf Montag in Hardthausen-Kochersteinsfeld. Der BMW hatte im Zeitraum zwischen 21.30 Uhr am Sonntag und 11.00 Uhr am Montag einen im Schafhausweg geparkten Seat beschädigt. Der Fahrer hatte sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Seinen BMW stellte er aber auch nicht weit von der Unfallstelle ab, so dass er von der Streife gefunden werden konnte, die den Unfall aufnahm. Der Sachschaden an beiden Autos wird auf etwa 18.500 Euro geschätzt.