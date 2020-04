Heilbronner Poser-Szene verstößt gegen die StVO und aktuelle Corona-Verordnungen

Bei gezielten Kontrollen von Fahrzeugen, die augenscheinlich der Poser-Szene zuzuordnen waren, konnte die Polizei zunächst am Freitagabend elf Fahrzeuge im Stadtgebiet von Heilbronn gezielt kontrollieren. Das Ergebnis waren elf Anzeigen wegen dem Erlöschen der Betriebserlaubnis.

Mit 17 erheblichen Mängeln aus dem Verkehr gezogen

Ein Audi S3 wurde hier gar komplett aus dem Verkehr gezogen und am Samstag einer Begutachtungsstelle zugeführt. Ergebnis: 17 erhebliche Mängel die dazu führten, dass dem Besitzer lediglich die direkte Fahrt in eine Werkstatt genehmigt wurde. Nun hat er einen Monat Zeit seinen Audi wieder verkehrsgerecht umzubauen. Ein entsprechendes und unter Annahme der vorsätzlichen Veränderungen am Wagen auch doppeltes Bußgeld, folgt ebenso.

Sieben Anzeigen wegen Erlöschens der Betriebserlaubnis

Am Samstag waren es zehn Fahrzeuge die einer gezielten und eingehenden Kontrolle unterzogen wurden. Sieben Mal erfolgte eine Anzeige wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis. Ein Fahrer wurde beim Telefonieren am Steuer erwischt. Insgesamt war die Lage an den bekannten Treffpunkten ruhig. Fünf Personen, die der Posing-Szene zuzuordnen sind, wurden mit ihren Fahrzeugen auf dem Parkplatz einer Disco in der Gottlieb-Daimler-Straße angetroffen und wegen Verstößen gegen die Corona-Verordnung angezeigt. Weitere sieben Personen auf dem Gelände eines Waschparks unweit vom Parkplatz. Am Samstag kam es auf dem Parkplatz des Waschparks zu einer Ansammlung von mehreren Personen, die ihre technisch und optisch veränderten Pkw nebeneinander parkten und sich außerhalb der Fahrzeuge versammelten. Auch sie wurden angezeigt.