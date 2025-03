Queen of Adventure: Challenges weltweit

Yoga in Nepal, Wildcampen im Schwarzwald, Tanzen in Miami – die Eppingerin Anita -Kleinschmidt reist für ihren -Instagram-Kanal um die ganze Welt und stellt sich dabei -ungewöhnlichen Challenges.

Wenn Anita Kleinschmidt nach Monaten mal wieder in ihrer Heimat Eppingen ist, dauert es nicht lange, bis sie wieder das Fernweh packt. Das war nicht immer so: »Meine Mutter hat mich letztens daran erinnert, wie ich als Kind früher immer gesagt habe, dass ich niemals von Zuhause ausziehen werde«, erinnert sich die 31-Jährige mit einem Lachen. Heute hingegen reist sie als »Queen of Adventure« regelmäßig um die Welt – so heißt ihr Instagram-Kanal, auf dem sie seit 2019 Videos von unterschiedlichen Herausforderungen in fernen Ländern postet. Dafür kündigte Kleinschmidt sogar ihren festen Job bei SAP und buchte ein One-Way-Ticket nach Nepal. Die selbst auferlegte Challenge: innerhalb eines Monats ein Yoga-Zertifikat erwerben. »Mich hat einfach fasziniert, wie viel man tatsächlich schaffen und erreichen kann, wenn man sich einen Monat lang auf ein einziges Ziel fokussiert.« Auf diese Reise nimmt sie ihre Follower mit und filmt mit professionellem Equipment und FPV-Drohnen.

Expand Foto: Anita Kleinschmidt

Oft sind die Challenges, die sich die freiberufliche Video-& Fotografin vornimmt, körperlich anstrengend – die bislang größte Herausforderung allerdings erforderte ausgerechnet Stillsitzen: »Ich hatte vor, einen Monat lang in einem buddhistischen Kloster zu leben und erst vor Ort hatte ich erfahren, dass die Mönche sich auf eine Woche schweigendes Meditieren vorbereitet hatten. Also komplett schweigend, die ganze Zeit eine Wand anstarrend. Das war echt extrem für mich«, so Kleinschmidt, die aus der Erfahrung dennoch sehr viel mitnahm. Sie hofft, mit ihren Videos ihre Zuschauer zu inspirieren und die Neugier auf die Welt und andere Kulturen zu wecken. Derzeit steht die größte Challenge für Anita Kleinschmidt noch aus – sie bereitet sich darauf vor, nach Miami auszuwandern. »Ich habe mich nach meiner Tanzchallenge vor mehreren Jahren in die Stadt verliebt.« Ob sie ihre Follower auf jeden Schritt ihrer Reise mitnehmen wird? »Natürlich, keine Frage!«

www.instagram.com/queen__of__adventure/