Restart nach dem Lockdown: Kraftpaket für die Innenstadt

Corona trifft die Innenstädte besonders hart. ­Geschäfte, Cafés, Kneipen und Restaurants, aber auch die Kultureinrichtungen bleiben wochenlang geschlossen. Das soll geändert werden, sobald es das Infektionsgeschehen und die Corona-Regeln wieder zulassen. Damit das Leben in Heilbronn in diesem Fall schnell wieder an Fahrt aufnehmen kann, haben die Stadt Heilbronn und die Heilbronn Marketing GmbH in Abstimmung mit der Stadt-­initiative Heilbronn ein ganzes Maßnahmenbündel, ein 4 Millionen Euro schweres Kraftpaket für die ­Innenstadt, geschnürt.

Eine der geplanten Maßnahmen, um die Menschen wieder in die Stadt zu locken, ist »Blumenbuntes Leben«, bei dem Heilbronn im wahrsten Sinne des Wortes wieder »aufblühen« soll. Vom Hauptbahnhof bis zur Allee wird sich ein grünes und blühendes Band durch die Stadt ziehen, auf dem Kiliansplatz lädt der Kiliansgarten zum Verweilen ein – gelegentlich sogar mit Musik.

Einen Besuch wert soll dann auch der neu gestaltete Stadtgarten sein, der möglichst noch im April offiziell der Bürgerschaft übergeben werden soll. Anziehungspunkt für Familien mit kleinen Kindern werden Spielpunkte in der Innenstadt. Neu angelegt wurde in diesem Zusammenhang bereits der Spielpunkt »Buch und Musik« in der Sülmerstraße vor dem K3.

Damit die Anfahrt in die City nicht zur Hürde wird, werden auch Anreize für Bus- und Bahnnutzer sowie Autofahrer geschaffen. So können Letztere in den kommenden Wochen mit vergünstigten Parkmöglichkeiten rechnen, etwa auf dem neu gestalteten Parkplatz an der Gerberstraße, der jetzt von den Stadtwerken Heilbronn betrieben wird, oder durch die so genannte Parkmünze.

Diese Parkmünze wird beim Einkauf vom Handel ausgegeben und vergünstigt das Parken. Bus- und Bahnfahren soll an einigen Samstagen wieder kostenlos angeboten werden. Wann dies möglich sein wird, ist allerdings vom Infektionsgeschehen abhängig.

Darüber hinaus sind viele kleinere und dezentrale Veranstaltungen in der Innenstadt geplant. Die Heilbronn Marketing GmbH (HMG) hat dazu ein modular aufgebautes Konzept entwickelt, das an die jeweiligen Begebenheiten angepasst werden kann. Schon die Titel »Blumenbuntes Leben« (Mitte April bis Mitte Mai), »Neckarherrliches Leben« (Anfang Juni bis Ende Juli), »Weinsommerliches Leben« (Mitte April bis Anfang Oktober) und »Sportaktives Leben« (April bis September) machen neugierig und versprechen eine große Vielfalt.

Kulturelle Vielfalt soll es auch wieder bei der Veranstaltungsreihe »Heilbronn ist Kult« geben, die in diesem Jahr nicht nur im Deutschhof-Innenhof, sondern auch auf dem Bildungscampus und im Kulturzentrum Maschinenfabrik geplant ist.

