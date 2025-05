»Rollendes Klassenzimmer« 2025: Mit dem Rad auf den Spuren der Europäischen Union

Insgesamt 30 Schülerinnen und Schüler zwischen 12 und 18 Jahren sowie 5 Betreuer und ein Begleitfahrzeug werden am 26. Juli 2025 früh morgens in Heilbronn zur ersten Etappe nach Miltenberg aufbrechen (für die letzten 3 Schultage kann eine Freistellung beantragt werden). Dabei wird auch auf dieser Etappe auch Unterstützung aus dem Schulleben sowie der Politik dabei sein, wenn die große Tour Richtung Brüssel startet. »Wir wollen ein Zeichen setzen für Umweltschutz und Klimaangelegenheiten und bewegen uns daher aus eigener Kraft mit dem Fahrrad«, so der Heilbronn Arzt und Organisator Dr. Markus Pfisterer, der die Tour gemeinsam mit seinem Sohn Julius organisiert und auch als Betreuer mitfahren wird. Am zweiten Etappenziel in Frankfurt werden dann die Europäische Zentralbank besichtigen, wobei auch noch Zeit für einen Stadtbummel bleiben wird. Der dritte Tag führt die Gruppen dann in die Domstadt Limburg, bevor es am nächsten Tag weiter geht in die ehemalige Bundeshauptstadt Bonn, wo wiederum Besichtigungen und Informationen zur deutschen und europäischen Geschichte geplant sind. Die Tour geht dann weiter in die nächste Domstadt Aachen, wo ein Empfang durch Vertreter der Stadt vorgesehen ist. Anschließend führt uns die Tour über einen kurzen Schwenk durch die Niederlande und Maastricht, das ebenfalls große Bedeutung für die EU hat. Als weiteren Höhepunkt der Tour wird das Ziel Brüssel sein, wo wir voraussichtlich das EU-Parlament besichtigen werden und auch noch freie Zeit für einen Stadtbummel bleibt, bevor es dann am Sonntag mit dem Flixbus zurück nach Heilbronn geht, so dass die geplante Ankunft am frühen Abend in Heilbronn sein wird. Die Kosten betragen 595,- Euro incl. Vollverpflegung, Unterkunft und Rückfahrt. Es sind noch einige, wenige Teilnahmeplätze frei.

www.rollendesklassenzimmer.de, m@die-pfisterers.de