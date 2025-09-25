Schönste Altstadt Deutschlands – Bad Wimpfen gewinnt Travelbook Award

Deutschlands größtes Online-Reisemagazin Travelbook hat am Dienstagabend zum vierten Mal den Travelbook Award verliehen. Der Fokus der insgesamt fünf Kategorien lag dabei auf Trendreisezielen in Europa und der DACH-Region. Die Abstimmung erfolgte in diesem Jahr erstmalig über die Leserinnen und Leser, die insgesamt fast 150.000 Stimmen über alle Kategorien hinweg vergeben haben. Bad Wimpfen konnte sich im Rahmen der Abstimmung erfolgreich gegen Wetzlar, Eisenach, Flensburg und Soest durchsetzen und erhielt die Auszeichnung als „Die schönste Altstadt Deutschlands“. Das Online-Reisemagazin beschreibt Bad Wimpfen als Geheimtipp und eine Stadt, die „jeder besuchen sollte, der ein Faible für alte Fachwerkhäuser und romantische Gassen hat“.

Die Preisverleihung, zu der Bürgermeister Andreas Zaffran nach Berlin gereist ist, fand mit Botschaftsvertretern und prominenten Gästen aus der Reise- und Touristikbranche statt. Im Rahmen der Auszeichnung wurde neben der schönen Atmosphäre der historischen Altstadt auch das unmittelbare Umland sowie die schönen Wanderrouten um Bad Wimpfen hervorgehoben. Verwaltungschef Andreas Zaffran bezeichnet den Gewinn des Titels als große Ehre und freut sich über die Glasstele, die ihm im Zuge der Preisverleihung überreicht wurde.

Angesichts der Strahlkraft der Auszeichnung freut sich die Stadt Bad Wimpfen auf viele kulturell interessierte Gäste, die vor Ort die Besonderheiten der größten staufischen Kaiserpfalz nördlich der Alpen entdecken möchten. Neben verschiedenen Führungen, kann die romantische Altstadt auch bei einem Explorer Game erkundet werden. Im Anschluss an die Entdeckungstour laden die Wimpfener Gastronomie sowie die ortsansässigen Läden zum Verweilen und Bummeln ein. Zudem gibt es ein vielseitiges kulturelles Angebot sowie überregional bekannte Großveranstaltungen, die den Besuch der schönsten Altstadt Deutschlands zu einem Highlight machen. Nähere Informationen gibt es unter www.badwimpfen.de.