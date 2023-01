Silvesterrandalierer in Heilbronn zu neun Monaten Haft verurteilt

Vier Tage nach der Silvesternacht wurde der festgenommene 30-jährige Randalierer vom Amtsgericht Heilbronn in einem Schnellverfahren zu neun Monaten Haft verurteilt.

In der Silvesternacht 2022 hatte der 30-jährige Mann am Heilbronner Marktplatz unkontrolliert Feuerwerk gezündet. Als Polizisten anschließend seine Personalien aufnehmen wollten, habe sich der Mann widersetzt und es kam zu einem "tätlichen Angriff auf die Beamten". Laut Gericht soll er ein Messer und Reizgas bei sich geführt haben. Er wurde in Untersuchungshaft genommen. Nun hat ihn das Amtsgericht zu insgesamt neun Monaten Haft verurteilt. Dabei handelt es sich um das erste Verfahren und das erste Urteil im Rahmen des kürzlich gestarteten Modellprojekts für beschleunigte Verfahren in Heilbronn.

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel begrüßt die schnelle Entscheidung. In einem Interview mit dem SWR betonte er, dass, obwohlHeilbronn laut Statistik der sicherste Stadtkreis Baden-Württembergs sei, viele Menschen das teilweise anders empfinden würden. Deswegen sei es gut, dass Staatsanwaltschaft und Polizei schnell reagiert hätten und so der Silvestertäter schnell verurteilt wurde. Das halte in Zukunft möglicherweise viele von einer Tat ab. Innenminister Thomas Strobl (CDU), selbst Heilbronner, hatte am Sonntag mitgeteilt: "Wir reden nicht, wir handeln, Baden-Württemberg ist nicht Berlin."