Smarte Kombi an einem Standort – Tagungszentrum & Hotel

Das WTZ-Tagungszentrum und das HARBR. hotel Heilbronn bilden das perfekte Duo für jede Veranstaltung. Das Besondere dabei: Zwei Kompetenzen an einem starken Standort, fußläufig voneinander entfernt – das moderne, voll ausgestattete WTZ- Tagungszentrum und das stylische HARBR. hotel Heilbronn in direkter Nachbarschaft. Gemeinsam bieten sie beste Rahmenbedingungen für individuelle Veranstaltungen.

Das WTZ-Tagungszentrum und das HARBR. hotel bieten eine ganze Menge: 12 Tagungsräume mit modernstem Equipment und exklusiven Servicepaketen, drei Restaurants mit kulinarischen Highlights und After Work Feeling auf der großen Dachterrasse, 127 Hotelzimmer und Apartments mit Wohlfühlatmosphäre sowie einen attraktiven Bar-, Fitness- und Saunabereich. Mit nur einem Ansprechpartner kann so ein individuelles Komplettpaket für jedes Event unkompliziert und bequem gebucht werden.

Beide Locations befinden sich im Zukunftspark Wohlgelegen in Heilbronn, an einer sehenswerten Uferpromenade direkt am Neckar. Unternehmen aus Zukunftsbranchen und modernen Schlüsseltechnologien sowie Forschungseinrichtungen sind hier beheimatet. Das bundesweit vorbildliche Stadtquartier Neckarbogen, das in Form einer Stadtausstellung Teil der Bundesgartenschau 2019 war, ist in nur wenigen Gehminuten entlang des Neckars erreichbar. Die Innenstadt Heilbronns und der Heilbronner Hauptbahnhof befinden sich ebenso in direkter Umgebung.

Die 12 top ausgestatteten, hochmodernen Tagungsräume des WTZ-Tagungszentrums verteilen sich auf drei Stockwerke und bieten Platz für bis zu 160 Personen. Modernstes Equipment, verschiedene Bestuhlungsarten und zu öffnende Trennwände ermöglichen flexibelste Nutzungsmöglichkeiten, egal ob für (Video-)Konferenzen oder Tagungen, Seminare oder Workshops, Trainings oder Roundtable-Gespräche. Die Gäste genießen einen umfassenden Service bei Zubuchung eines der Verpflegungspakete für jeden Anlass, von kleiner Kaffeepause bis zum umfangreichen Mittagsbuffet. Auf individuelles Timing abgestimmt versorgt das erfahrene Serviceteam professionell, souverän und schnell, ohne den Ablauf des Businessevents zu behindern. Mediterrane und regionale Küche genießt man im Restaurant KULT im Erdgeschoss des WTZ-Tagungszentrums. Ein Stück italienische Esskultur auf höchstem Niveau bietet das Restaurant Magnifico im 12. Stock mit sonnenverwöhnter Dachterrasse und fantastischem Ausblick auf die Universitätsstadt Heilbronn – echtes After Work Feeling vor Ort!

Die unmittelbare Nachbarschaft zum WTZ-Tagungszentrum macht das HARBR. hotel Heilbronn zum idealen Ankerplatz. Das moderne Business-Class-Hotel ist bestens geeignet für Kurz- oder Langzeitaufenthalte und bildet den perfekten Rahmen für Tagungsgäste von nah und fern. Insgesamt 127 Zimmer in vier Kategorien bieten für jeden Bedarf und Anspruch die passende Übernachtungslösung. Die zwei Tagungsräume im Hotel stehen außerdem für Meetings bis zu 12 Personen zur Verfügung. Immer mit dabei: ein umfangreiches Frühstück mit gesunden regionalen Zutaten für einen perfekten Start in den Tag. Auch steht ein modern ausgestatteter Fitness- und Saunabereich zur Verfügung: Dieser bietet exklusiven Zugang zur Dachterrasse. Von hier aus genießen die Gäste einen eindrucksvollen Ausblick auf den Neckar und das malerische Heilbronner Umland.

Im Zukunftspark, 74076 Heilbronn, Fon: 07131 72 45 72 5

www.tagung-in-heilbronn.de