Spatenstich am Neckarbogen

Am Mittwoch, 10. Mai erfolgte der Spatenstich für 400 weitere Wohnungen, Geschäftshäuser und zwei Tiefgaragen auf dem ehemaligen BUGA-Gelände. Oberbürgermeister Harry Mergel, Investoren und Bauherren gaben damit den Startschuss für den Beginn der Bauarbeiten am Neckarbogen in den Baufeldern L und M. Im zweiten Bauabschnitt werden in den Baufeldern L und M 18 neue Wohn- und Geschäftshäuser entstehen. Bereits im Herbst begannen die Bauarbeiten im Baufeld K, wo schon die Untergeschosse von zehn Häusern schon gebaut wurden.

Der erste Bauabschnitt war bereits 2019 bei der Bundesgartenschau mit 23 Häusern Teil der Stadtaustellung, bereits 600 Menschen wohnen im neuentstandenen Quartier. Bis Ende der 2020er sollen am Neckarbogen Wohnraum für 3500 Menschen und Gewerbeflächen für circa 1000 Arbeitsplätze entstanden sein. Das Quartier punktet mit Konzepten für familiengerechtes Wohnen, seniorgerechtes und betreutes Wohnen. 70 Prozent aller Wege können in dem autoarmen Viertel zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem Bus zurückgelegt werden.

Die dreizehn Investoren, die wie beim ersten Bauabschnitt durch ein mehrstufiges Verfahren ausgewählt wurden, bauen hochwertige, nachhaltige und innovative Gebäude. Allein 17 der insgesamt 28 Gebäude des zweiten Bauabschnitts sind Holzybridgebäude, was auch vom Land Baden-Württemberg anerkannt wird, das im Rahmen der Holzbau-Offensive des Landes das Projekt "Neckarbogen - sinnvoll.nachhaltig.bauen." unterstützt.

Oberbürgermeister Mergel ist überzeugt davon, dass Heilbronn "damit einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz leisten [kann]." Neben Holz und dem innovative Baustoff Stampflehm ist die Energie- und Wärmeversorgung des Quartiers ebenfalls auf Nachhaltigkeit und Klimaschutz ausgerichtet. Alle Gebäude besitzen Photovoltaikanlagen, mit denen Teile der benötigten Energie selbst erzeugt werden kann. Darüber hinaus werden die verschiedenen Elemente wie Solarenergie, Wärmepumpen, Blockheizkraftwerke und Batteriespeicher intelligent miteinander vernetzt um eine optimale Energiebilanz zu sichern.

Das Quartier Neckarbogen wurde bereits vielfach ausgezeichnet und 2020 als herausragendes Beispiel für innovatives Planen und Bauen mit dem Staatspreis Baukultur des Landes Baden Württembergs prämiert. OB Megel bezeichnete den Neckarbogen beim Spatenstich als "Sinnbild für Innovation, Nachhaltigkeit und städtebauliche Vorzeigearchitektur". Über eine Kommunikationskampagne wird Heilbronn andere Kommunen und Bauherren an den gewonnenen Erfahrungen teilhaben lassen.