Spatenstich für Hybrid-Park – PV-Anlage im Harthäuser Wald

Auf dem Gelände des ehemaligen Seehauses im Harthäuser Wald errichtet die ZEAG Energie AG den größten Hybridpark für erneuerbare Energien in Baden-Württemberg. Durch die kombinierte Leistung von Wind- und Sonnenenergie können künftig fünf umliegende Gemeinden mit regenerativer Energie versorgt werden. Der offizielle Spatenstich für das ambitionierte Projekt fand am 22. Juli statt.

Es waren allerdings Hammerschläge, die das Projekt einläuteten: Am 22. Juli schlugen die maßgeblich Beteiligten symbolisch die ersten so genannten Rammpfosten ein, die das Fundament für die voraussichtlich Ende des Jahres in Betrieb genommenen PV-Module bilden. Die Anlage baut die ZEAG Energie AG im Auftrag der Bürgerenergie Widdern GmbH & Co. KG (BEW).

Widderns Bürgermeister Kevin Kopf zeigte sich begeistert: »Ich freue mich, dass die ZEAG in Zusammenarbeit mit der Bürger-energie ein Projekt für die Menschen vor Ort umsetzt. An dieser Anlage können wir hervorragend ausprobieren, wie Wind- und Solarkraft zusammenspielen. Dies ist ein großer Beitrag für den Ausbau klimafreundlicher Energie.« Positiv sei außerdem, dassalle Beteiligten vor Ort davon profitieren würden.

Die ZEAG Erneuerbare Energien GmbH, eine Tochter der ZEAG Energie AG, hat im Auftrag der BEW ein Konzept zur Errichtung einer Photovoltaik-Freiflächen-Anlage auf dem Gewann »See-hausspitzen« erstellt. Auf einer Fläche von ca. 9 Hektar kann so mit einer Leistung von 9.000 kWp ein Energieertrag von rund 9,8 Mio. kWh erbracht werden. »Damit allein können wir bald umgerechnet rund 3.200 Haushalte mit grünem Strom versorgen bei einer CO2-Emissionsvermeidung von rund 6.130 Tonnen pro Jahr«, so Harald Endreß, Geschäftsführer der ZEAG Erneuerbare Energie GmbH.

Die PV-Freiflächenanlage wird per Übergabestation an das bereits bestehende Umspannwerk des Windparks Harthäuser Wald angebunden, so dass der kombinierte Gesamtpark aus 18 Windenergieanlagen und den künftigen 20.547 Photovoltaik-Modulen eine Gesamtleistung von bis zu 62 Megawatt erbringen kann. Das bedeutet, dass grüner Strom für bis zu rund 40.000 Haushalte erzeugt wird. »Damit schaffen wir die Voraussetzungen für den größten interkommunalen Hybridpark für Erneuerbare Energien Baden-Württembergs«, sagt Franc Schütz, Vorstand der ZEAG Energie AG. Er erklärt weiter: »Denn hier werden einmal Sonne und Wind in einem Verbund miteinander einen wichtigen Beitrag der Region zur Energiewende leisten. Und damit das gelingt, davon sind wir fest überzeugt, müssen solche Anlagen im Konsens und unter Beteiligung der Bevölkerung errichtet werden.«

Über die bestehende Bürgerenergiegenossenschaft Unteres Jagsttal BEG UJ eG, in der Bürger der Städte Widdern und Möckmühl sowie der Gemeinde Jagsttal bereits mit Anteilen am Windpark organisiert sind, können sie sich jederzeit über die gesamte Betriebsdauer der Anlagen nun auch am neuen Solarpark beteiligen. Die ZEAG Energie AG übernimmt die Planung und Realisierung, stellt die Finanzierung der Bürgerenergie sicher und nimmt die unternehmerische Verantwortung für den Betrieb der Anlagen wahr. »Ich halte dies für eine ideale Herangehensweise, die Energiezukunft direkt vor Ort aktiv mitzugestalten«, so Bürgermeister Kopf. Und ergänzt: »Damit sind die Bürgerinnen und Bürger der Stadt Widdern auf dem besten Weg, ihren Bedarf an elektrischer Energie klimaneutral zu erzeugen.«

ZEAG Energie AG, Weipertstraße 41, 74076 Heilbronn

Fon: 07131 6100, www.zeag-energie.de/pv; www.h2orizon.de

PV-Freiflächenanlage »Seehaus«

· Modulanzahl: 20.547 Module

· Leistung: 8.992 kWp

· Energieertrag: 9.800.000 kWh

· Strombedarf von 3.230 Haushalten

· Vermeidung CO2-Emissionen: 6.134 to. pro Jahr (gegenüber Strom aus Braunkohle)