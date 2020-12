Aus nach mehr als 120 Jahren? Sporthaus Saemann meldet Insolvenz an

Die Nachricht dürfte für die gesamte Branche ein Schock sein: Das Sporthaus Saemann hat gestern (15.12.20) Insolvenz anmelden müssen. Geschäftsführer Thomas Gauß sagte der Heilbronner Stimme, dies sei die schwerste Entscheidung seines Lebens gewesen.

Zur Sporthaus Saemann GmbH & Co. KG gehören insgesamt fünf Geschäfte: der Intersport Profimarkt, der Concept-Store Saemann Sportkultur (beide in Heilbronn), sowie drei Golf-Shops in Bad Rappenau, Friedrichsruhe und Liebenstein. Wie es mit den Geschäften weitergeht, ist fraglich.

Der Urgroßvater von Inhaber Gauß hatte das Unternehmen vor über 120 Jahren gegründet. Thomas Gauß selbst war 1994 eingestiegen. Die hohen Verbindlichkeiten von etwa 1 Million Euro sind jetzt nicht mehr zu bewältigen. Vorläufiger Insolvenzverwalter ist Lutz Lohmann von der Heilbronner Kanzlei Ernestus.