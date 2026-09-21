Stadt Heilbronn und EU-Kommission unterzeichnen Letter of Intent

Mit der Unterzeichnung einer Absichtserklärung, dem sogenannten Letter of Intent, nimmt Heilbronns Jahr als Grüne Hauptstadt Europas 2027 weiter Gestalt an. Oberbürgermeister Harry Mergel und Mattia Pellegrini, hochrangiger Vertreter der Generaldirektion Umwelt der Europäischen Kommission, haben am Freitag im Heilbronner Rathaus den gemeinsamen Rahmen für das Titeljahr besiegelt. Mit einer Bronzetafel an der Rathaustreppe ist die Auszeichnung als Grüne Hauptstadt Europas 2027 nun zudem dauerhaft im Herzen Heilbronns sichtbar.

„Der Titel Grüne Hauptstadt Europas ist für Heilbronn eine große Auszeichnung und zugleich ein Auftrag“, sagt Oberbürgermeister Harry Mergel. „Wir wollen zeigen, dass wirtschaftliche Stärke, Innovation, Wachstum und Klimaschutz zusammengehören. Vor allem wollen wir die Menschen für die nachhaltige Entwicklung ihrer Stadt begeistern und gemeinsam etwas schaffen, das weit über das Titeljahr hinauswirkt.“

Der Letter of Intent beschreibt, wie Heilbronn und die Europäische Kommission im Titeljahr zusammenarbeiten und welche Aufgaben die Stadt als Grüne Hauptstadt übernimmt. Dazu gehören Veranstaltungen für die Bürgerinnen und Bürger ebenso wie der Austausch mit anderen europäischen Städten. Heilbronn wird dabei auch zum europäischen Treffpunkt: Vorgesehen sind mehrere EU-weite Veranstaltungen und Treffen des Netzwerks der Grünen Hauptstädte. Das Titeljahr wird am 15. Januar 2027 offiziell mit einem Festakt im Stadttheater sowie parallel mit einer öffentlichen Veranstaltung auf dem Marktplatz eröffnet.

Zur Unterzeichnung begrüßte Heilbronn auch Gäste aus Assen in den Niederlanden und Siena in Italien. Beide Städte wurden für 2027 mit dem European Green Leaf Award der Europäischen Kommission ausgezeichnet. Der Preis ist das Pendant zur Grünen Hauptstadt Europas für kleinere Städte und würdigt besonderes Engagement für eine nachhaltige Stadtentwicklung. Bereits am Vormittag tauschten sich Heilbronn, Assen und Siena mit der Europäischen Kommission über gemeinsame Projekte und Möglichkeiten der Zusammenarbeit im Titeljahr aus.

Für die Europäische Kommission waren neben Mattia Pellegrini auch Bettina Schmidbauer Mogensen, Programmmanagerin für European Green Capital und European Green Leaf, nach Heilbronn gekommen. Assen wurde unter anderem durch Bürgermeister Marco Out vertreten. Delegationen aus Assen und Siena begleiteten den Festakt und trugen sich gemeinsam mit den Gästen der Europäischen Kommission in das Goldene Buch der Stadt ein.

Die Auszeichnung „Grüne Hauptstadt Europas“ wird jährlich von der Europäischen Kommission an Städte mit mehr als 100.000 Einwohnerinnen und Einwohnern vergeben, die sich durch herausragende Leistungen in den Bereichen Umwelt, Klimaschutz und nachhaltige Stadtentwicklung auszeichnen. Der Titel zählt zu den bedeutendsten europäischen Auszeichnungen für nachhaltige Stadtentwicklung.

Ausgezeichnet werden Städte, die unter anderem bei Umwelt- und Klimaschutz, nachhaltiger Mobilität und der Verbesserung der Lebensqualität eine Vorbildfunktion einnehmen. 2027 trägt Heilbronn den Titel und rückt damit mit seiner nachhaltigen Stadtentwicklung europaweit in den Fokus.