Stadt Heilbronn und Klimastiftung für Bürger vereinbaren Zusammenarbeit

Im Rahmen der Vorbereitungen auf das Jahr als Grüne Hauptstadt Europas 2027 haben die Stadt Heilbronn und die Klimastiftung für Bürger eine Kooperationsvereinbarung geschlossen. Die Vereinbarung wurde von Dr. Julia Hufnagel, Leiterin des Projekts „Grüne Hauptstadt Europas 2027“, sowie Dr. Bernd Welz, Vorstandsvorsitzender der Klimastiftung für Bürger unterzeichnet.

Mit der Kooperation erweitert die Stadt Heilbronn ihr Netzwerk an Partnern zur aktiven Unterstützung der Ziele der Grünen Hauptstadt Europas 2027. Gemeinsam wollen die Stadt und die Klimastiftung mit Sitz in Sinsheim das Bewusstsein für Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung stärken und Bürgerinnen und Bürger für die Mitgestaltung einer klimafreundlichen Zukunft gewinnen.

Ein Schwerpunkt der Zusammenarbeit liegt auf gemeinsamen Bildungs-, Informations- und Beteiligungsangeboten. Geplant sind unter anderem Angebote für Kindergärten und Schulen, Vereine und Unternehmen sowie Veranstaltungen im Rahmen des Programms der Grünen Hauptstadt Europas 2027. Dabei soll auch die KLIMA ARENA in Sinsheim als Lern- und Erlebnisort für Klimaschutz und Nachhaltigkeit eingebunden werden.

Darüber hinaus wollen beide Partner ihre Angebote stärker vernetzen. Ein gemeinsames Projekt ist die Ausstellung „Grün Stadt Grau“, die 2027 in Heilbronn gezeigt werden soll. Die Kooperation ist langfristig angelegt und soll auch über das Titeljahr hinaus Impulse für Klimaschutz, Umweltbildung und nachhaltige Entwicklung in Heilbronn setzen.

Die Zusammenarbeit knüpft an die Ziele an, die Heilbronn mit der Auszeichnung zur Grünen Hauptstadt Europas 2027 verfolgt: nachhaltiges Handeln sichtbar zu machen, Menschen zu beteiligen und gemeinsam mit starken Partnern den Wandel zu einer klimafreundlichen Stadtgesellschaft voranzubringen.