Stadt Neckarsulm: Merchandise für das Jubiläum

Die Stadt Neckarsulm feiert 2021 ihr 1250-jähriges Bestehen. Zur Feier des Jubiläums, das unter dem Motto »1250 Jahre VOLLERLEBEN« steht, werden ab sofort auch Merchandise-Artikel verkauft. Von Aufklebern und Taschen, über Spätzlebretter bis hin zu Tassen und Gläsern mit Jubiläumsmotiv ist für jeden Geschmack etwas dabei. Das gesamte ­Sortiment ist im Museumsshop des Deutschen Zweirad- und NSU-Museums erhältlich.

Mit den Merchandise-Artikeln soll bei den Bürgerinnen und Bürgern in Neckarsulm die Vorfreude auf die bevorstehende 1250-Jahr-Feier angeheizt werden. Das bestätigt auch Daniel Bürkle, Citymanager und Projektleiter für die Jubiläumsfeier: »Auch mit diesen Mitteln wollen wir die Geschichte und die Vielfalt der Stadt erleb- und begreifbar machen.« Unter dem Jubiläumsslogan »1250 Jahre VOLLERLEBEN« feiert die Stadt Neckarsulm das Stadtjubiläum mit einem ganzjährigen Veranstaltungsprogramm. Einen schnellen und benutzerfreundlichen Überblick über die im Jubiläumsjahr geplanten Aktionen und Veranstaltungen bietet die eigens gestaltete Jubiläums-Homepage unter www.1250-jahre-neckarsulm.de. Dort gibt es auch eine Übersicht über alle erhältlichen Werbeartikel zum Stadtjubiläum.

Angeboten werden unter anderem Aufkleber, Kugelschreiber, Ansteckpins, Küchenmagnete, Fairtrade-Taschen, Wein-, Sekt-, Bier- und Schnapsgläser, Tassen sowie ein Vesperbrett und ein Spätzlebrett mit Schaber. Finden können Interessierte das gesamte Sortiment im Museumsshop des Deutschen Zweirad- und NSU-Museums. Die Merchandising-Produkte werden nach dem Prinzip »Click & Collect« verkauft, bei dem sich Kunden den oder die gewünschten Artikel auf der Homepage aussuchen, im Zweiradmuseum vorbestellen und nach telefonischer Terminvereinbarung unter 07132-35271 (Dienstag bis Sonntag zwischen 10 und 17 Uhr) vor Ort abholen können. Zusätzlich gibt es eine weitere Auswahl an Jubiläums-Artikeln in den Weltläden Neckarsulm und Obereisesheim. Hier werden Artikel passen zum Warensortiment der Weltläden angeboten, zum Beispiel Fairtrade-Taschen, Fairtrade-Jubiläumsschokolade, Jubiläumstassen, Pins, Küchenmagnete, Vesperbrett oder den Neckarsulmer Wochenmarkt-Shopper.

Trotz Corona sind zum Stadtjubiläum viele Events und Aktionen geplant. Das neue Buch zur Stadtgeschichte »Sulm ain Stättl – Neckarsulm. Eine illustrierte Zeitreise in 125 Etappen« kann in allen Buchhandlungen in limitierter und nummerierter Erstauflage für 25 Euro käuflich erworben werden.

Des Weiteren haben Neckarsulmer Jungwinzer der »VinHarmonie« einen exklusiven Jubiläumswein kreiert. »Wir sind alle mächtig stolz auf diesen tollen Jubiläumscuvée«, betont Daniel Burkle. »Der Weinbau hat eine lange Tradition in Neckarsulm und ist Teil unserer Identität.« Der Jubiläumswein und kann zum Preis von 25 Euro bei den fünf Neckarsulmer Weinbaubetrieben erworben werden. Weinfreunde sollten sich allerdings beeilen, denn die Stückzahl ist limitiert auf – wie sollte es anders sein – 1250 Flaschen.

Citymanager und Projektleiter 1250-Jahr-Feier

Ansprechpartner: Daniel Bürkle

Marktstraße 18, 74172 Neckarsulm

Fon: 07132-35197, E-Mail: daniel.buerkle@neckarsulm.de

www.1250-jahre-neckarsulm.de