Start-up HeatPump23 aus Heilbronn siegt beim Landesfinale des Start-up BW Elevator Pitch

Das Start-up HeatPump23 aus Heilbronn hat das Landesfinale des „Start-up BW Elevator Pitch 2025“ gewonnen. Das Team überzeugte die Jury mit der Geschäftsidee von smarte Etagen-Wärmepumpe für Wohnungen.

Bei der Finalrunde, die in diesem Jahr im Rahmen des Start-up BW Summit 2025 in Stuttgart im Haus der Wirtschaft ausgetragen wurde, trafen insgesamt 15 Gründungsteams aufeinander. Über Platz 2 und 3 dürfen sich diese Teams freuen: KARUSO GmbH und InnoZell.

Die Preisträger erhalten ein Preisgeld in Höhe von 4.000 Euro für den ersten Platz, 3.000 Euro für den zweiten Platz und 2.000 Euro für den dritten Platz. Das Preisgeld des Wettbewerbs wird von der L-Bank bereitgestellt.

Dr. Nicole Hoffmeister-Kraut, Ministerin für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus, sagte: „Ich bin beeindruckt von den vielfältigen Geschäftsideen, die heute dem Publikum präsentiert wurden. Gründerinnen und Gründer gestalten mit ihren Innovationen die Zukunft unseres Landes entscheidend mit. Gerade in wirtschaftlich und politisch herausfordernden Zeiten wie jetzt brauchen wir Ideen und Mut, neue Wege zu gehen. Der Start-up BW Elevator Pitch ist dabei eine großartige Gelegenheit für Gründerinnen und Gründer, ihr Geschäftsmodell bereits in einem frühen Stadium der Öffentlichkeit vorzustellen und wertvolle Kontakte für die weitere Entwicklung des Unternehmens zu knüpfen“.

Folgende Gewinnerteams der Vorentscheide traten beim Landesfinale gegeneinander an:

Abnoba aus Stuttgart

Cynus aus Freiburg im Breisgau

Envima aus Reutlingen

Fara AI aus Tübingen

HeatPump23 GmbH aus Heilbronn

InnoZell aus Konstanz

KARUSO GmbH aus Biberach

LeafSync aus Konstanz

MeinHaus.Digital aus Essingen

OnlyGreens aus Ispringen

PTO PolyTec Oberschwaben GmbH aus Bad Saulgau

Rocket Stabilizer aus Friedrichshafen

Schall-Dämm-Bolzen aus Tettnang

Userwill GmbH aus Heilbronn

Weightloss Fitness aus Leonberg

Die Teams wurden von der Jury anhand der Kriterien Geschäftsmodell (Qualität des Geschäftsmodells und Reifegrad des Konzepts; Kundennutzen, Alleinstellungsmerkmal und Marktchancen; Tragfähigkeit und Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells) sowie Präsentation (Inhalt und Struktur des Vortrags; Rhetorik, Bühnenpräsenz und Leidenschaft für das Produkt; Nutzung der zur Verfügung stehenden Zeit) bewertet.

Zum „Start-up BW Elevator Pitch“

Das Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Tourismus Baden-Württemberg führt den Gründungswettbewerb „Start-up BW Elevator Pitch“ seit Oktober 2013 als Baustein der Landeskampagne Start-up BW durch. Der Wettbewerb, bei dem das Wirtschaftsministerium die kreativsten Ideen und innovativsten Geschäftsideen kürt, wird in diesem Jahr bereits in der elften Runde durchgeführt. Die Gründerinnen, Gründer und Start-up-Teams haben in der Regel drei Minuten Zeit, um die Jury und das Publikum von ihrer Geschäftsidee zu überzeugen. Die Teams werden von einer qualifizierten Jury bewertet. Die Vorentscheide werden von den regionalen Partnern in sogenannten Regional Cups durchgeführt. Die Gewinnerinnen und Gewinner qualifizieren sich anschließend für das Landesfinale.

Mehr Infos zum „Start-up BW Elevator Pitch“: www.startupbw.de/elevatorpitch