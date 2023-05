Straßensperrungen beim Trollinger Marathon am 7. Mai 2023

Am Sonntag, 7. Mai 2023 ist es wieder soweit: Heilbronn erwartet zum Trollinger Marathon bis zu 6.000 Läufer, die durch die Stadt, die Landkreisgemeinden und durch die Weinberglandschaft rund um Heilbronn gemeinsam dem Ziel entgegensprinten. Anlässlich des beliebten Laufs gibt es in Stadt- und Landkreis einige gesperrte Straßen.

Es ist die 21. Auflage des Heilbronner Trollinger Marathons, der in diesem Jahr auch die Marathondistanz wieder anbietet. Aus Sicherheitsgründen müssen Strecken für den Verkehr gesperrt werden. Die Straßensperrungen betreffen Bereiche im Stadtkreis Heilbronn, sowie in den Ortsteilen Sontheim, Klingenberg, Horkheim und Böckingen. Eine Vollsperrung wird in Klingenberg (Theodor-Heuss-Straße; Ludwigsburger Straße) und Böckingen (Anfang Ludwigsburger Straße, Klingenberger Straße) von ca. 10.15 Uhr bis 15.00 Uhr erfolgen.

Im Landkreis Heilbronn sind Straßen in den Gemeinden Flein, Talheim, Lauffen, Brackenheim und Nordheim betroffen.

Die genauen Informationen zum Streckenverlauf, den damit verbunden Sperrungen und den voraussichtlichen Zeiten gibt es im Internet unter www.trollinger-marathon.de unter Aktuelles/Informationen für Anlieger.