Begegnungen auf dem Theaterschiff Heilbronn

Auch in der kommenden Spielzeit haben sich die künstlerischen Leiter Tobias Frühauf und Philipp Wolpert des Theaterschiffs Heilbronn einiges vorgenommen und stellten am Freitag, 19. Juli das Programm der ersten Hälfte der Spielzeit vor.

"Touch - Begegnungen" ist das Spielzeitmotto und soll in der zweiten Spielzeit vor allem eins ausdrücken: Das Theaterschiff Heilbronn ist eine Begegnungsstätte. Theater, Bar, workspace, Afterwork, Konzertlocation, Plattform, Szene.

Besonders wichtig ist Frühauf und Wolpert, dass sich hier Theaterinteressierte aller Generationen treffen sollen - miteinander und mit den Künstlern. Sie stellen sich die Frage, wie Theater in Zukunft aussieht und wie man auch die jüngere Generation für Theater begeistern kann. Dies alles geschieht mit viel Enthusiasmus, der auch andere Künstler, Bühnen und Theater ansteckt, so zum Beispiel die Volksbühne am Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. In einer Kooperation mit der Volksbühne wird "Juice", eine Soloperformance die Intersexualität zum Thema mit River Roux, hat auf dem Heilbronner Schiff am 8. November uraufgeführt und wechselt zwischen Berlin und Heilbronn. Mit dem Düsseldorfer Schauspielhaus kommt es zu einer Kooperation, die nicht passender sein könnte: Das Stück "Novecento - oder die Legende vom Ozeanpianisten" scheint wie gemacht für das Theaterschiff. Wieder im Programm von der letzten Spielzeit sind die Stücke "Boulevard Berlin", "A Strippers Closet" und "Cho Cho San". Erfolgreiche Konzepte wie Discaland, das Party- und Technotheater­konzept mit dem Heilbronner mobilat wird es ebenfalls wieder geben. Für das Konzept "Flexen mit.." wurde in der neuen Saison unter anderem der Sänger Bosse gewonnen. Auch Musikliebhaber kommen nicht zu kurz: Rainer Moritz nimmt das Publikum in seinem Programm "EIn Lied kann eine Brücke sein" mit auf eine Reise durch das das Schlagerland Baden-Württemberg, "concerte carte blanche" mit Corentin Coko dreht sich alles um französische Chansons und beim Theatersingen mit Marcus Trübendörfer und Marcel Piontek darf das Publikum aktiv werden.Auch der neu gegründete Spielclub "English Theatre Society" findet eine Heimat auf dem Schiff.

Leni Karrer wird mit Studenten der TU München, der Programmierschule 42 und der Hochschule Heilbronn eine Produktion zum Thema Heimat erarbeiten, die in der zweiten Spielzeithälfte präsentiert werden wird.

Unter der Überschrift #Freiraum unterstreicht das Theaterschiff sein Spielzeitmotto: Neben einer Bootsparty und einer offenen Bühne, bei der Heilbronnerinnen und Heilbronner dazu eingeladen werden musikalische, literarische, tänzerische oder sonstige kreative Beiträge aufzuführen wird an vier Sonntagen zum "Sundaze" eingeladen. Sonntag mittags bietet sich auf dem Theaterschiff die Möglichkeit zum Tanzen Entspannen.