Tourismusaktionstag »Heilbronn erleben«: Grüne Oasen in der Innenstadt

Die Natur in der eigenen Heimat ganz bewusst zu erleben und die Vielfalt der Parks zu entdecken, diese Möglichkeit bietet ein Tourismusaktionstag, der am Samstag, 14. Mai von der Heilbronn Marketing GmbH in Heilbronn organisiert wird. Ein buntes Programm zeigt an diesem Tag sowohl Gästen als auch Bewohnern der Stadt alle Facetten der grünen Stadt am Fluss.

Neben den naturnahen Angeboten wie eine Tour über die Waldheide oder einen botanischen Spaziergang im Wertwiesenpark werden zahlreiche, informative und kostenfreie Stadtführungen angeboten. Aktive kommen bei Yoga im Park, Bodystyling im Grünen oder Parkhopping auf dem Rad voll auf Ihre Kosten. Vom Pfühlpark über den Wertwiesenpark, bis hin zu Ziegelei- und Campuspark, überall sind an diesem Tag abwechslungsreiche Angebote verfügbar.

Dabei sind die grünen Oasen nicht nur Orte für eine willkommene Pause vom Alltag, sondern stehen auch für einen Zukunftstrend. »Die Themen Natur und Naturerlebnisse haben in den Pandemiezeiten einen hohen Stellenwert bekommen und werden auch in den nächsten Jahren stark nachgefragt werden«, stellt Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH fest.

Der Hop-On-Hop-Off-Bus fährt an diesem Samstag zu den üblichen Zeiten mit Abfahrt vor dem Ibis-Hotel/Neckarturm um 10:30, 12:30 und 14:30 Uhr.

Aktionstag »Heilbronn erleben«

Sa. 14. Mai 2022, Heilbronn

Alle Angebote und Buchungsmöglichkeiten finden sich auf der Website: www.heilbronn.de/aktionstag