Traditioneller Heilbronner Pferdemarkt kann im Februar 2021 nicht stattfinden

2020 war der Heilbronner Pferdemarkt eine der letzten Großveranstaltungen in der Heilbronner Innenstadt, bevor die Corona-Pandemie das Durchführen von Großveranstaltungen unmöglich machte. Im Februar 2021 kann die Traditionsveranstaltung rund um das Konzert- und Kongresszentrum Harmonie nicht stattfinden. Das bunte Gedränge zwischen den Marktständen wird bis dahin noch nicht möglich sein. Auf Pferdemarkt-Klassiker wie die Pferdesalbe oder den Julienne-Gemüseschneider muss dennoch niemand verzichten. Ab 18. Januar wird das Angebot des Heilbronner Pferdemarkts unter www.pferdemarkt-heilbronn.de verfügbar sein.

Seit mehr als 250 Jahren gibt es den Heilbronner Pferdemarkt. Damit gehört das bunte Treiben zu den Klassikern im Heilbronner Veranstaltungskalender. Umso mehr schmerzt es, dass das beliebte Format im Februar 2021 nicht stattfinden kann. »Es tut weh, aber es gibt leider keine Alternative zur Absage«, erklärt der Geschäftsführer der veranstaltenden Heilbronn Marketing GmbH, Steffen Schoch. Solange auf Abstände und Hygienevorschriften geachtet werden müsse, sei ein Format wie der Pferdemarkt nicht durchführbar. Man habe den Händlern und Beschickern Planungssicherheit geben wollen, die Absage weiter hinauszuzögern hätte keinen Sinn gemacht.

Das Angebot der Händler auf der Website der Veranstaltung soll Beschicker und Heilbronner Kunden im kommenden Jahr virtuell zusammenzuführen. Denn, so weiß Marktmeister Alexander Ghassemi: »Viele Menschen der Region warten mit bestimmten Anschaffungen bis zum Pferdemarkttermin, weil sie die Qualität und die Vielfalt schätzen.« Damit sich der Pferdemarkt-Kenner auch auf der Seite zurechtfindet, würden die Händler entsprechend ihrer Verortung auf dem Festgelände abgebildet, erklärt Ghassemi. Über den hinter der Standnummer verorteten Kontakt, könnten dann Bestellungen vorgenommen werden. So sei gewährleistet, dass Thermo-Socken, Lockenstab oder Spezialreiniger dennoch ihren Weg zum Kunden finden. Und auf die besondere Atmosphäre zwischen dem werbenden Rufen von Keks-Ronny und Co., Imbissständen und Funpark könne man sich trotzdem schon heute freuen, meint Ghassemi, »denn der 252. Pferdemarkt mit allem Drum und Dran kommt bestimmt!«

Ein Markt mit langer Geschichte

Zu Beginn des Vieh- und Rossmarkts im 18. Jahrhundert wurden die schwersten Ochsen und die schönsten Pferde prämiert. Die stolzen Besitzer erhielten damals so genannte Viehmarktstaler für ihre Tiere. Heute ist der Pferdemarkt eine Mischung aus Krämermarkt, Ausstellung, Jahrmarkt und Pferdeschau und mit zuletzt rund 180.000 Besuchern an drei Tagen einer der größten Märkte im Norden Baden-Württembergs. Noch immer ist die Prämierung der Pferde und die mit der Preisverleihung am letzten Markttag in der Harmonie der Höhepunkt des Marktes.