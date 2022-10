TUM Campus Heilbronn wird ausgebaut

Seit 2018 ist die Technische Universität München (TUM) mit einem Standort auf dem Bildungscampus Heilbronn angesiedelt. Nun erhöht die Dieter Schwarz Stiftung ihr langfristiges Engagement um zehn weitere Professuren.

Die TUM und die Dieter Schwarz Stiftung enthüllten ihre Pläne am Donnerstag, 13. Oktober im Rahmen einer Pressekonferenz. "Wir haben uns sehr darüber gefreut, dass die TUM auf uns zugekommen ist und wir gemeinsam an diesem Ausbau arbeiten werden", erklärt Professor Reinhold R. Geilsdörfer, Geschäftsführer der Dieter Schwarz Stiftung. "Das deckt sich mit unseren eigenen Erweiterungsvorhaben, durch die auch die benötigten Räumlichkeiten und Möglichkeiten für einen solchen Ausbau geschaffen werden." Die Stiftung wird zehn weitere Professuren stiften und damit insgesamt 41 Professuren an der TUM School of Management und der TUM School of Computation finanzieren. 32 dieser Professuren befinden sich am Standort in Heilbronn. Die Professuren werden international ausgeschrieben und werden für zunächst 30 Jahre inklusive Ausstattung und Infrastruktur ermöglicht. Der Schwerpunkt soll auf den Bereichen Datenwissenschaft und Künstliche Intelligenz liegen, was insbesondere in Bezug auf den neuen Innovationspark Künstliche Intelligenz in Heilbronn einige wichtige Schnittstellen bilden wird.

"Das Vertrauen, das uns von seiten der Stiftung von Anfang an entgegengebracht wurde ist alles andere als selbstverständlich und ehrt uns sehr", betont Professor Dr. Thomas F. Hofmann, Präsident der Technischen Universität München. "Nur im Schulterschluss ist innovationsfördernde Politik stemmbar." Geplant sei, den Standort auch international sichtbarer zu machen und Brücken zwischen Bildung, Wissenschaft und Wirtschaft in der Region zu bauen. "Das zeigt sich auch im Hinblick auf den Innovationspark Künstliche Intelligenz - ein echter Bärenakt, zu dem ich herzlich gratulieren möchte", so Hofmann.

Um die Stärkung in den Bereichen Datenwissenschaft und Künstliche Intelligenz voranzutreiben, wird ein neues TUM Heilbronn Data Science Center eingerichtet. Zudem sollen neue Tandem-Projektformate eingerichtet werden, die eine wissenschaftliche Verschränkung und Synergiebildung mit den anderen TUM-Standorten möglich zu machen. Auch eine Vorantreibung der Internationalisierung ist vorgesehen: Die neue Dieter Schwarz Fellowship soll internationale Professor*innen nach Heilbronn locken und mutige Projektideen und Forschung fördern - "eine attraktive Bereicherung für die Umgebung, durch die die einzelnen Bereiche miteinander verschränkt werden können", erklärt Professor Dr. Helmut Krcmar, Gründungsdekan des TUM Campus Heilbronn. Die Projektideen werden im Rahmen des Dieter Schwarz Corageous Research Grant gefördert. Auf diese weise sollen internationale Spitzentalente die Möglichkeit erhalten, auch riskante wie pontentialreiche Projekte zu den Themenkomplexen Digitalisierung und Nachhaltigkeit gemeinsam mit der TUM durchführen zu können.

Geilsdörfer betont: "Die bisherige Zusammenarbeit mit der TUM hat sich als exzellent und ausgesprochen fruchtbar erwiesen. Das Ziel der Dieter Schwarz Stiftung ist es, Transformationsprozesse in der Region Heilbronn und darüber hinaus zu unterstützen und so den digitalen Wandel zu begleiten sowie die dazu notwendigen Nachwuchstalente zu fördern."