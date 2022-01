Turnbeutelaktion statt Zirkuspalast 2022

Im Rahmen des in diesem Jahr abgesagten Heilbronner Weihnachtscircus musste auch der traditionelle Zirkuspalast des gemeinnützigen Vereins miteinander e.V. entfallen, der am Sonntag, 9. Januar stattfinden sollte.

Damit die eingeladenen 1600 Kinder trotzdem ein Weihnachtsgeschenk bekommen, haben sich die Aktiven des Vereines entschlossen, 1600 Turnbeutel mit vielen Kleinigkeiten wie Malstifte, Block, Süßigkeiten, Getränken und einer Mundharmonika zu befüllen. Kurz vor den Weihnachtsferien wurden diese 1600 Turnbeutel dann an die bedürftigen Kinder verteilt, die zum Zirkuspalast eingeladen waren. Je nach Größe der Schulen oder Institutionen gingen zwischen 40 und 400 Turnbeutel an die jeweiligen Häuser in Heilbronn und im Landkreis, bis nach Schwäbisch Hall. Die insgesamt 12 Europaletten mit Turnbeuteln, 4 Transporter voll beladen, wurden von den fleißigen miteinander-Aktiven ausgeliefert. Das Bild zeigt Andreas Heinrich und die stellvertretende Schulleiterin der Gerhard-Hauptmann-Schule, die 400 Geschenke bekommen hatte.

Auch unser Schirmherr, der frühere EU Kommissar Günter Oettinger hat die Absage sehr bedauert, da er von Anfang an bei allen Vorstellungen persönlich anwesend war. Er hat sich jedoch sehr darüber gefreut, dass wir mit unserer Turnbeutelaktion den Kindern trotzdem eine große Freude bereiten konnten.