Überblick der Covid-Schnelltestzentren für den Raum Heilbronn und NOK

Die Impfsituation in Deutschland läuft nur langsam an. Deshalb wächst überall der Bedarf an Corona-Schnelltests. MORITZ bietet einen Überblick über alle Schnelltestzentren im Raum Heilbronn, Neckar-Odenwald-Kreis und Hohenlohe.

Heilbronn Stadtkreis

Testzentrum Theresienwiese Heilbronn

Theresienstraße, Heilbronn (Sa. 8 bis 14 Uhr), keine Anmeldung notwendig

Ehemalige Apotheke im Wollhaus, Heilbronn

Wollhausstraße 1, Heilbronn (Sa. 9 bis 19 Uhr, So. 12-17 Uhr), Anmeldung unter www.testzentrum-heilbronn.de

Testzentrum Horkheim

Ehemalige Landmaschinenfabrik Amos, Talheimer Straße 2/1, Horkheim (Mi.14 bis 17 Uhr), keine Anmeldung notwendig

Schnelltestzentrum Böckingen

Altes Rathaus, Schuchmannstraße 2, Böckingen (Mi. bis Fr. 14 bis 18 Uhr), Terminvereinbarung unter 07131-381003

Foyer Neckarhalle Neckargartach

Böckinger Straße 36, Neckargartach (Mo. 7 bis 18 Uhr, Di. bis Fr. 10 bis 18 Uhr), Anmeldung unter www.covid-testzentrum.de/standorte oder 07131-6186788

Heilbronn Landkreis

Schnelltestzentrum Weinsberger Tal

Hildthalle, Grasiger Hag 1, Weinsberg (Mo., Mi., Fr. 17 bis 20 Uhr, Di. und Do. 10 bis 12 Uhr und 17 bis 20 Uhr, Sa. 8 bis 12 Uhr, So. 14 bis 18 Uhr), Anmeldung unter www.szwt.de oder 0151-1111-3065

Kommunales Testzentrum Neckarsulm

Sulmturnhalle, Saarstr. 20, Neckarsulm (Mo. bis Fr. 17 bis 19 Uhr), Anmeldung unter www.corona-schnelltest-nsu.de

Turnhalle im Rot, Eppingen

Ludwig-Zorn-Straße 18, Eppingen (Mo. bis Mi. 6 bis 8 Uhr und 12 bis 14 Uhr, Do. 12 bis 14 Uhr, Fr. 6 bis 8 Uhr), keine Anmeldung notwendig

Gesundheitszentrum Eppingen

Brettener Straße 64, Eppingen (Mo., Di., Do. und Fr. 14 bis 17 Uhr), keine Anmeldung notwendig

Schnelltest Gundelsheim

Kulturraum am Rathaus, Karmelitenstraße 11, Gundelsheim (Di. 9 bis 12 Uhr, Do. 15 bis 18 Uhr), Anmeldung unter 0951-9444415 oder poststelle@gemeinde-gundelsheim.de

Corona Schnelltestzentrum DRK Gundelsheim

Fahrzeughalle des DRK OV Gundelsheim, Obergriesheimer Straße 3, Gundelsheim (Mo. bis Fr. 18 bis 19:30 Uhr), Anmeldung unter www.drk-gundelsheim.de

Alte Kelter Kochendorf, Bad Friedrichshall

Hauptstraße 4, Bad Friedrichshall (Mo., Mi., Fr. 17 bis 19 Uhr), Anmeldung unter www.corona-schnelltest-bfh.de

Testzentrum Zabergäu

Austraße 30, Brackenheim (Di. bis Fr. 7 bis 17 Uhr), Sa. 9 bis 12 Uhr) Anmeldung unter www.testzentrum-zabergäu.de oder unter 07135-99080-25

Kommunales Testzentrum Obersulm

Gemeindehalle Affaltrach, Michelbachstraße 4, Obersulm (Mo. und Fr. 16 bis 18 Uhr), Anmeldung www.terminland.de/gemeinde_obersulm

Testzelt vor der Hölderlin-Apotheke, Lauffen am Neckar

Bahnhofstraße 26, Lauffen am Neckar (Mo. bis Fr. 8 bis 13 Uhr, 14 Uhr bis Open End, Sa. 8 Uhr bis Open End), Anmeldung unter 07133-4990

Testzentrum Neuenstadt-Hardthausen-Langenbrettach

Stadthalle Neuenstadt, Öhringer Straße 12, Neuenstadt am Kocher (Di. und Do. 17 bis 19 Uhr, Sa. 10 bis 13 Uhr), Anmeldung unter www.corona-schnelltest-neuenstadt.de

Neckar-Odenwald-Kreis

Kommunales Testzentrum Mosbach

Alte Bergsteige 5, Mosbach (Mo. und Mi. 8 bis 13 Uhr, Di. und Do. 18 bis 20 Uhr), Anmeldung www.mosbach.de oder unter 06261-820

Testzentrum Eberbach

Bahnhofsplatz 7, Eberbach (Mo. 9 bis 12 Uhr, Mi. 15 bis 18 Uhr, Fr. 17 bis 20 Uhr), Anmeldung unter www.corona.neckartal-apotheken.de

Schnelltest-Station »Marktstraße Buchen«

Marktstraße 2-8, Buchen (Mo. bis Sa. 9:30 bis 12:30 Uhr), Terminvereinbarung unter www.schnelltest.drk-kv-buchen.de

Schnelltest-Zentrum Walldürn

Haus der offenen Tür, Schachleiterstraße 27, Walldürn (Mi. 9 bis 12 Uhr, Do. 18 bis 21 Uhr), Terminvereinbarung unter www.schnelltest.drk-kv-buchen.de

RIO-Schnelltestzentrum Osterburken

Baulandhalle, Kapellenstraße 14, Osterburken (Mo. und Fr. 9 bis 12 Uhr, Mi. 16 bis 19 Uhr), Terminvereinbarung unter www.schnelltest.drk-kv-buchen.de

Schnelltestzentrum Buchen

Henry-Dunant-Str. 1, 74722 Buchen (Mo. bis Fr. 7 bis 9 Uhr, 13 bis 17 Uhr), Terminvereinbarung unter www.schnelltest.drk-kv-buchen.de