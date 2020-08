Urlaub in "Heilbronnien" ohne lange Anreise

Gemeinsam mit der Heilbronn Marketing GmbH locken Heilbronner Hotels bis zum Ende der Sommerferien Gäste aus der eigenen Stadt und der Region mit besonders günstigen Übernachtungen. Für alle Teilnehmer gibt es gratis eine City-Stadtführung dazu.

Der Sommer 2020 wird anders als gedacht. Im Tourismus den Schwung der Buga mitzunehmen und an den Rekordübernachtungszahlen des Vorjahrs anzuknüpfen, dieser Traum ist für Steffen Schoch, Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH (HMG), erst mal ausgeträumt. Dennoch sieht Schoch derzeit auch große Chancen, die Einheimischen ihre eigene Stadt mit anderen Augen entdecken zu lassen. So richtet sich die aufmerksamkeitsstarke #wirfürHN-Kampagne der Stadt Heilbronn und der Heilbronn Marketing GmbH an die #HeilbronnerHeimatGeniesser und die #UrlaubinHeilbronnienMacher. Diese Kampagne ist ab September wieder im Straßenraum auf Großflächenplakaten, auf Bäckertüten, auf Mineralwasserflaschen, auf Postkarten und Postern zu finden und wird von vielen Partnern unterstützt.

Der Aktionstag „Urlaub in Heilbronnien“ vor Beginn der Sommerferien mit rund 1.000 Teilnehmern war ein wichtiger Baustein zur Belebung des Tourismus in Heilbronn und zur Unterstützung des Re-Starts. „Dort wo wir können, unterstützen wir die heimische Hotellerie und die Gastronomie“, sieht sich Schoch zusammen mit dem Team der HMG in der Pflicht.

Die eigene Stadt zusammen mit einem Stadtführer zu entdecken, die Hotels von innen zu sehen, mit dem Kanu auf dem Neckar zu paddeln, Alte Meister und moderne Kunst im Museum zu erleben und „von oben“ aus dem Hop on Bus den Blick in die Gärten zu werfen, das wurde gerne wahrgenommen. „Die Bewohnerinnen und Bewohner der Stadt und Region sind die wichtigsten Botschafter bei der touristischen Vermarktung“, weiß Steffen Schoch. „Die Heimatstadt aus der Perspektive eines Gastes zu erleben und diese Erfahrung an Freunde und Bekannte weiterzugeben, ist für Heilbronn die beste Werbung“, so Schoch weiter.

Mit dem Stichwort „Urlaub in Heilbronnien“ kann man günstig buchen

Gemeinsam mit mehr als ein Dutzend Heilbronner Hotels geht die Heilbronn Marketing GmbH nun noch weiter. Ab sofort und bis zum Ende der Sommerferien am 14. September können bei der Sommerferien-Hotel-Aktion Doppel- oder Einzelzimmer inklusive Frühstück in drei attraktiven Preiskategorien zu 59 Euro, 79 Euro oder 99 Euro im Doppelzimmer für zwei Personen bzw. 49 Euro, 69 Euro oder 89 Euro im Einzelzimmer jeweils inklusive Frühstück gebucht werden. Darüber hinaus ist die Teilnahme an einer 1-stündigen City-Führung samstags um 11.30 Uhr inklusive.

Folgende Hotels nehmen teil: HARBR. Hotel, ibis Heilbronn City, Design-Hotel TraumRaum, Best Western Hotel am Kastell, City Hotel, Hotel zur Post, Hotel Arkade am Theater, hogh Hotel, Hotel Central, Business Hotel Biberach, Hotel Altes Theater Heilbronn, Hotel Park Villa, Hotel Grüner Kranz, Stadthotel Heilbronn, Heilbronner Pension am schönen Theater.

Die Hotels sind für Bürgerinnen und Bürger des Stadt- und Landkreises Heilbronn unter dem Stichwort „Urlaub in Heilbronnien“ telefonisch direkt buchbar oder über deren Homepages. Diese sind auch zu finden unter www.heilbronn.de/tourismus.

Die Heilbronn Marketing GmbH verfolgt mit dieser Aktion die Zielsetzung, dass Übernachtungen, die im privaten Umfeld stattfinden, zukünftig verstärkt in der lokalen Hotellerie eine attraktive Alternative finden, denn schließlich umfasst das jährliche Volumen an Übernachtungen im privaten Umfeld geschätzt mehrere 10.000 Übernachtungen in Heilbronn.

Weiterer Aktionstag „Urlaub in Heilbronnien“ geplant

Am 26. September 2020 ist dann ein weiterer Aktionstag „Urlaub in Heilbronnien“ mit dem Fokus auf die Herbst- und Winterangebote geplant. Im Mittelpunkt stehen natürlich die dann bereits herrlich gefärbten Weinberge, Weinproben und Erlebnisse in den zahlreichen Weingütern. Darüber hinaus sind auch die Städtischen Museen, das Literaturhaus Heilbronn und die experimenta eingebunden.

Tourismus kommt nur langsam zum Laufen

Bundesweit 41,7% weniger Gästeübernachtungen als im Vorjahr bis Ende Juni, „da kann von einem Boom im Deutschlandtourismus wirklich noch keine Rede sein“, kommentiert Steffen Schoch die Übernachtungszahlen des Statistischen Bundesamts. „Gerade in Heilbronn, das bislang stark vom Geschäftsreisetourismus lebte, ist es wichtig mit der experimenta und den vielfältigen Angeboten im Weintourismus neue Ideen im Freizeittourismus zu entwickeln“, so Schoch.

Einen Überblick über die touristischen Angebote der Stadt gibt es unter www.heilbronn.de/tourismus.