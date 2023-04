Der Bürgermeister gab am Dienstag, 4. April, der neuen Saison des Weinpavillons in der Heilbronner Innenstadt den Startschuss und begrüßte 20 neu zugezogene Studenten mit einem eigenen Fahrrad. Neben einer Weinprobe, lud der Bürgermeister zu einer Fahrradprobe ein.

Nach der Winterpause ist es nun wieder so weit, der Weinpavillon startete am 4. April in die nächste Saison. Der Weinpavillon bietet neben kulinarischen Köstlichkeiten ebenso regionale Weine der 14 Wein-Villa Betriebe und der Genossenschaftskellerei Heilbronn an. Jeden ersten Dienstag im Monat gibt es für alle Studenten ermäßigt Preise auf Weine von 1 Euro pro Glas und 3 Euro pro Flasche. Als Nahtstelle zwischen Campus und Innenstadt, ist das Weinpavillon der perfekte Treffpunkt für Studenten und Familien. Aber auch alle Passanten und sonstigen Gäste sind bis zum 29. Oktober eingeladen, Dienstag bis Freitag von 15 bis 23 Uhr, sowie Samstag und Sonntag von 14 bis 23 Uhr, am Neckar mit einem Schlückchen Wein die Sonne zu genießen.

Bürgermeister Harry Mergel begrüßte am Dienstag zahlreiche Gäste am Weinpavillon in der Heilbronner Innenstadt. In seiner Eröffnungsrede verband er die Tradition Heilbronns mit der Moderne der Zeit und hieß damit besonders die vielen anwesenden Studenten willkommen. "Tradition ist der Neckar, der Heilbronn bereits seit den Römern mit Wohlstand versorgt", so Mergel. Aber auch der Weinbau spiele eine große Rolle. Mit Weinanbau seit mehr als 1250 Jahren ist Heilbronn die älteste Weinstadt im heutigen Württemberg und bietet mit 500 Hektar Rebfläche die größten Weinanbaugebiete in Baden-Württemberg.

Als Beispiele der Moderne nannte Mergel unter anderem die experimenta als Deutschlands größtes Science Center, welche als Ausflugsort viele Familien und Schulklassen jeden Alters anzieht. Des Weiteren wurde der steigende Studentenzuzug betont. Studentenvertreterin Julia Larissa Fischer ist in Folge eines Aufbaustudiums nach ihrer Ausbildung nach Heilbronn gezogen. Sie beantwortete die Frage nach den Beweggründen für Heilbronn als Studienort damit, dass bereits ihre Ausbilderin von der "neuen Studentenstadt", wie Mergel Heilbronn stolz nennt, geschwärmt hatte. Studentenvertreter Fabian Kluger studiert Elektrotechnik und gestand: "Das kann man zwar auch woanders studieren", aber das Leistungsfächer-Angebot habe ihn dann doch überzeugt.

Der Bogen zwischen Tradition und Moderne wurde mit der traditionellen Fahrradverlosung gespannt. Seit einigen Jahren ist es Brauch, unter den neu zugezogenen Studenten 20 Fahrräder zu verlosen. "Die Studenten haben sich zu Heilbronn bekannt, indem sie Heilbronn als Erstwohnsitz angegeben haben", so Mergel. Die Fahrradverlosung fand großen Anklang bei den diesjährigen Studenten und auch er selbst konnte sich nicht verkneifen zu bemerken: "Ich selbst fahre natürlich auch Fahrrad und bin heute mit dem Dienstfahrrad hier." Zum Abschluss lud der Oberbürgermeister die Studenten zu einer Fahrradprobe ein. Indessen fand für angemeldete Gäste eine kleine Weinprobe auf der Neckarbühne statt.