Heilbronner Weindorf 2020 nun endgültig abgesagt

Lange herrschte in Heilbronn Unsicherheit bezüglich des aufkommenden Jubiläums-Weindorfs in diesem Jahr. Nun ist die Entscheidung gefallen: Das 50. Heilbronner Weindorf, das vom 10. bis 20. September geplant ist, wird wegen der Corona-Pandemie abgesagt. Darauf haben sich die Weindorf-Verantwortlichen bei einem Treffen im Rathaus am Montag verständigt, zu dem Oberbürgermeister Harry Mergel eingeladen hatte. „Wir alle würden das Weindorf am liebsten wie geplant stattfinden lassen. Allerdings sehe ich keine Möglichkeit, die geltenden Zugangs- und Abstandsregeln sowie die vorgegebenen Hygienestandards bei dieser beliebten Großveranstaltung mit bis zu 250 000 Besuchern einzuhalten. Die Entscheidung fällt schwer, die sicher das Herz vieler Heilbronner bluten lässt, ist nach dem jetzigen Stand aber die einzig vernünftige und verantwortungsvolle.“

Das 50. Jubiläum soll seinen Erwartungen gerecht werden

Karl Seiter, Sprecher der Weindorf-Beschicker: „Die Absage des Jubiläums-Weindorfs ist für alle Beschicker des Weindorfs eine sehr schmerzhafte Entscheidung. Unter Einhaltung unserer Verantwortung bleibt uns Stand heute allerdings keine Alternative. Das 50. Weindorf hat andere Umstände verdient.“

Auch Steffen Schoch, Geschäftsführer Heilbronn Marketing GmbH: „Das Weindorf Heilbronn weckt als einer der größten Weinfeste in Deutschland Erwartungen, die wir in diesem Jahr nicht erfüllen können.“

Nico Weinmann, Vorsitzender des Verkehrsvereins: "Wo Weindorf draufsteht, muss auch Weindorf drin sein. Schließlich wollen wir der Bedeutung des Weindorfs gerecht werden. Die diesjährige Pause ist schmerzhaft, aber allein aus Gründen des Gesundheitsschutzes unausweichlich."

Das Heilbronner Weindorf findet traditionell rund ums Rathaus statt. Es ist eines der die älteste Weinstadt Württembergs am stärksten prägenden Feste in Heilbronn, bei dem sich Besucher aus der ganzen Region an den Ständen in geselliger Runde treffen und gemeinsam feiern.