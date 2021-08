Weindorf Auslese Heilbronn – Die zweite Runde

Anstelle des Weindorfes wird in Heilbronn in ­diesem Jahr erneut die Weindorf Auslese als ­Alternativprogramm veranstaltet. Mit mehr als 240 Einzelevents an 45 Veranstaltungsorten ist das Event, das vom 9. bis 19. September stattfindet, deutlich gewachsen. Bereits im Jahr 2020 hatte das Weindorf-Alternativprogramm versucht, das Thema Wein auf ganz vielseitige Art und Weise erlebbar zu machen.

Wie im vergangenen Jahr wird es Events geben, welche die Weindorfgemeinschaft gemeinsam organisiert. Begleitet werden diese wieder von einer Vielzahl an ganz unterschiedlichen Weinerlebnissen auf den Weingütern, in der Gastronomie oder in der Natur, die von einzelnen Weindorf-Mitgliedern veranstaltet werden.

»Besonders freue ich mich darüber, dass sich die Gemeinschaft des Heilbronner Weindorfs das zweite Jahr in Folge durch die Corona-Einschränkungen nicht die Motivation hat nehmen lassen«, sagt Steffen Schoch. Im Gegenteil: Anhand der eingereichten Programmpunkte könne man sehen, wie viel Freude die Weindorf Auslese 2020 nicht nur den rund 30.000 Besuchern, sondern auch den Veranstaltern selbst bereitet habe, schlussfolgert der Geschäftsführer der Heilbronn Marketing GmbH, welche die gemeinschaftlich geplanten Events organisiert und umsetzt.

Neun gemeinsame Veranstaltungen sind es in diesem Jahr, die meist im Heilbronner Schießhaus oder im Wilhelm-Maybach-Saal der Harmonie stattfinden. Partner und renommierte Weinexperten wie Dr. Dieter Blankenhorn (Staatsweingut Weinsberg) oder die Weinsommeliers Natalie Lumpp (Weintesterin Gault Millau), Lisa Neubauer (VDP. Weingut Dautel) und Oliver Adler (vom Wald- und Schlosshotel Friedrichsruhe) sorgen vor Ort wieder dafür, dass Interessierte richtig tief in die Materie eintauchen können.

Besondere thematische Weinwanderungen, wie die Mädels Sekt- und Secco-Tour, unterschiedliche Weinfeste auf den Weingütern, Weinproben, wie auf dem Heilbronner Wochenmarkt das Thema Käse und Wein, und vieles mehr ist an den zehn Weindorf-Auslese-Tagen in der ganzen Region geboten.

Weindorf Auslese Heilbronn

Do. 9. bis So. 19. September

Vollständiges Programm unter www.weindorf-auslese.de

Programmhighlights: