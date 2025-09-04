Heilbronner Weindorf eröffnet am 11. September

Es ist soweit: Punkt 17 Uhr wird Oberbürgermeister Harry Mergel am 11. September mit der Württembergischen Weinkönigin Kim Weißflog und Ehrengästen das traditionelle Weindorf eröffnen. Einige Neuerungen wird es geben, unter anderem feiert der erste KI-gestützte Wein-Sommelier Premiere.

Insgesamt elf Tage lang können sich Besucher von Stand zu Stand probieren, Livemusik lauschen, schwäbisch-traditionelle, vegane bis exotische kulinarische Kostbarkeiten schlemmen und sich direkt mit den Herstellern und Stand-Betreibern austauschen. Dafür stehen 21 Weinstände, 17 Gastronomen, 2 Wasserstände und über 400 Weine und Sekte regionaler Weingüter und Genossenschaften bereit. Ganz neu: Der von Simon und David Blank vorgestellte KI-Sommelier „Vinolin“: Ein digitaler Experte »in der Hosentasche«, der jeden, auf der Open-Air-Veranstaltung angebotenen, Wein kennt, fachkundige Fragen beantwortet, für jedes Getränk die passende Mahlzeit weiß – und andersherum.

Der digitale Weinexperte ist jedoch nicht die einzige Neuerung. Im Weindorfguide, der bisher ausschließlich als Print-Booklet herausgegeben wurde, kann diesjährig zusätzlich auf dem Smartphone-Bildschirm geblättert werden. QR-Code scannen und über den Routenplaner direkt zum Lieblingsstand lotsen lassen, was »sehr praktisch für neue Gäste«, sei, so Michael Müller von Heilbronn Marketing GmbH.

»Heute feiern und an morgen denken.«

Ebenfalls neu hinzu kommen drei speziell angebrachte Recyclingstationen, die bereits während des Heilbronner Lichterfestes erfolgreich zum Einsatz kamen, und eine umweltschonende Mülltrennung gewährleisten soll. »So kann wirklich alles wiederverwertet werden, was sonst weggeschmissen wird«, betont Ralf Maushake von PreZero International. »Wir wollen Nachhaltigkeit einsetzen, aber nicht erzwingen«, ergänzt Michael Müller, denn »Umwelt ist und bleibt nun mal ein wichtiger Aspekt und dazu gehört auch Zero Waste.« Dazu passt das diesjährige Motto der Veranstaltung »heute feiern und an morgen denken« perfekt und spiegele auch das Verantwortungsbewusstsein der Gäste wider.

Die Gesichter hinter den Weinen

Des Weiteren finden sich die Weingüter »Amalienhof« und «Kistenmacher & Hengerer« erstmalig auf dem Weindorf, wo Interessierte und Genießer in den persönlichen Dialog und Austausch gehen können. Der speziell für den Event aus Holz entworfene Weinstand bietet eine Auswahl erlesener Premium-Weine. »Auch für uns ist es wichtig, freundschaftliche Verbindungen zu schließen«, erklärt Sandra Böhringer (Weingut Amalienhof), als Motivation, denn so habe man »gleich ein Gesicht hinter dem Wein«.

»Wein ist wie Musik, eben Geschmackssache.«

Um ein reichhaltiges Weinerlebnis für jeden Gaumen gewährleisten zu können, sollen 430 Produkte sorgen: Genau 343 Weine, 38 Alkoholfreie, 34 Schaumweine und 15 Wein-Cocktails. Auch für jeden Geldbeutel sei etwas dabei: bereits ab 2.50 € kann das Gläschen probiert werden, die Vielfalt reicht bis hin zu hochkarätigen Weinen und gereifteren Sorten. Zudem wird es einen Wein-to-Go-Stand mit trendigen Wein-Mix-Getränken geben. »Wir versuchen natürlich, alle Geschmäcker unserer Besucher abzudecken«, sagt Steffen Schoch (Heilbronn Marketing GmbH), denn »Wein ist wie Musik, eben Geschmackssache.«

Um die komplette Vielfalt Württembergs ältester Weinstadt in stimmungsvoller Atmosphäre kennenzulernen, sorgt die passende musikalische Untermalung: Auf vier Bühnen erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm, das über traditioneller Blasmusik, Singer-Songwritern und Cover-Bands weit hinausreicht.