Weinhoheiten auf Antrittsbesuch in Heilbronn

Große Aufmerksamkeit war ihnen gewiss: Mit einem weinroten Oldtimer-Bus aus den 1960er-Jahren tourten die Deutschen und Württembergischen Weinhoheiten durch Heilbronn – und sorgten dabei für zahlreiche staunende Blicke. Viele Passanten zückten spontan ihre Handys, um das stilvolle Fahrzeug und seine prominenten Gäste festzuhalten.

Am Dienstagabend besuchten die Deutsche Weinkönigin Anna Zenz (Mosel) sowie die Weinprinzessinnen Katja Simon (Hessische Bergstraße) und Emma Meinhardt (Saale-Unstrut) die älteste Weinstadt Württembergs zu ihrem offiziellen Antrittsbesuch. Begleitet wurden sie von der Württemberger Weinkönigin Natalie Schäfter sowie den Prinzessinnen Manuela Breitmayer und Anna Maria Joos.

Der Besuch begann mit einem Eintrag ins Gästebuch der Tourist-Information. Anschließend erkundeten die Hoheiten bei einer kurzen Stadttour die traditionsreiche Weinstadt am Neckar. Ein Zwischenstopp führte sie in die WeinVilla, wo Geschäftsführer Steffen Schoch von der Heilbronn Marketing GmbH das Konzept und die Bedeutung des Hauses für die regionale Weinpräsentation erläuterte.

Den Abschluss bildete ein Treffen mit Wengerter Martin Heinrich am Wengerthäusle auf dem Wartberg. In entspannter Atmosphäre tauschten sich die Weinhoheiten über aktuelle Entwicklungen im Weinbau aus. Themen waren unter anderem die sich wandelnde Bedeutung des Weins, der steigende Stellenwert von Qualität sowie innovative Konzepte für die Zukunft des Weinbaus – sowohl in der Region Heilbronn als auch deutschlandweit.

„Für die Stadt Heilbronn ist es immer wieder eine große Anerkennung, die Weinhoheiten zu empfangen“, betonte Steffen Schoch. Der Besuch unterstreicht einmal mehr die enge Verbindung der Stadt zum Weinbau und ihre Rolle als bedeutender Standort der württembergischen Weinkultur.